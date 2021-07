Niemcy są gotowe pomóc Ukrainie po uruchomieniu Nord Stream 2. Pomocy wojskowej jednak nie będzie Alert

Angela Merkel i Wołodymyr Zełenski. Fot. Urząd Kanclerski RFN

Norbert Röttgen, znany polityk Chadecji, ekspert polityki zagranicznej i były minister ochrony środowiska, przyleciał do Waszyngtonu 12. lipca, aby przygotowywać rozmowy między prezydentem Joe Bidenem i Angela Merkel. Głównym tematem tego spotkania będzie zakończenie budowy gazociągu Nord Stream 2, a także w tle przyszłość Ukrainy. Röttgen udzielił wywiadu niemieckiemu radiu państwowemu Deutschland Radio14 lipca. Niemcy chcą pomagać Ukrainę, ale poprzez stabilizację gospodarki i praworządności. Eksport broni Niemcy wykluczają.

Röttgen zaczął rozmowę od stwierdzenia że sam występował od początku przeciw Nord Stream 2 i dlatego jest dla strony amerykańskiej obecnie wiarygodnym partnerem do rozmów. Na pytanie moderatora, dlaczego więc Angela Merkel nie posłuchała go i nie nałożyła memorandum na ten projekt, Röttgen odpowiedział, że przy decyzji rządu przeważyła pozycja współrządzącej SPD, która opowiada się mocno za tym projektem.

Zdaniem Röttgena administracja Bidena zdecydowała wbrew obu izbom Kongresu Stanów Zjednoczonych o postawieniu dobrych relacji z Niemcami nad konflikt o kontrowersyjny gazociąg. Dobre relacje obu krajów są ważniejsze od Nord Stream 2.

Jednocześnie niechęć nie tylko Republikanów, ale też Demokratów w Kongresie do Nord Stream 2 jest duża i oni chcą ten projekt jeszcze zatrzymać. Choć Röttgen uważa, że nie można go już zatrzymać, bo jest już praktycznie zakończony. W swojej wypowiedzi Röttgen wielokrotnie posługiwał się terminem “obchodzić się z tym” w kontekście sprawy Nord Stream 2. Można to rozumieć w następujący sposób, że Niemcy i USA chcą znaleźć formułę, która mimo Nord Stream 2 umożliwia kontynuację zadowalających relacji obu państw. Aby to było możliwe, Röttgen uważa, że należy stabilizować Ukrainę na jej drodze do praworządnego państwa. Stabilna, demokratyczna i praworządna Ukraina, zdaniem Röttgena, lepiej poradzi sobie z brakiem środków z tranzytu gazu i destabilizacja przez Rosję.

Röttgen wskazał, że Niemcy mogą pomoc Ukrainę od wewnątrz, stabilizując i wspierając jej demokrację i praworządność oraz gospodarczo. Eksport broni będzie natomiast całkowicie wykluczony z takiej pomocy. Röttgen chce wspierać gospodarkę wodorową na Ukrainie.

Wprowadzenie do tematu Nord Stream 2 dyskusji o demokrację i praworządność na Ukrainie nosi w sobie szalone ryzyko, bo strona niemiecka w przyszłości będzie się mogła zasłonić, mniemanym lub faktycznym stanem demokracji i praworządności w tym kraju. Co gorsze Niemcy będą mogły uzależnić swoją pomoc od spełnienia lub niespełnienia warunków, które sami wytyczą.

Aleksandra Fedorska