Minister obrony Ukrainy liczy na samoloty wielozadaniowe przed dalszymi rozmowami w Ramstein Alert

Oleksij Reznikow, minister obrony Ukrainy wyjechał na kolejne spotkanie państw wspierających wojskowo Ukrainę w ramach formatu Ramstein. Ukraiński minister oczekuje zawiązania koalicji samolotowej i umocnienia koalicji czołgowej.

Według wpisu Reznikowa na serwisie Telegram, przed wyjazdem do Niemiec odbył on kilka rozmów z przedstawicielami innych państw, które napawają go optymizmem. Jak pisze ukraiński minister, głównym tematem rozmów w Ramstein będzie dostawa zachodnich platform lotniczych dla Ukrainy. Dotychczas państwa zachodnie nie wspierały ukraińskiego lotnictwa niczym innym poza środkami bojowymi w postaci np. rakiet (Polska i przekazanie rakiet R-73) i części zamiennych. Ukraina oczekuje przekazania nowoczesnych samolotów wielozadaniowych.

Poza kwestiami dostaw samolotów poruszona ma być kwestia rozszerzenia koalicji państw dostarczających czołgi, utworzenie zapasów odpowiedniej ilości amunicji różnych kalibrów, wsparcie szkoleniowe, oraz wsparcie logistyczne i dyskusja o ułatwieniach w transporcie sprzętu i amunicji na Ukrainie, tzw. “wojskowe Schengen”.

To będzie kolejne spotkanie tego formatu. Państwa podczas szczytu deklarują jakie wsparcie są gotowe przekazać Ukrainie. Na ostatnim szczycie w styczniu zapadła decyzja o przekazaniu czołgów Leopard 2, M1 Abrams, a także Challenger. Pierwsze maszyny mają trafić na Ukrainę pod koniec marca. Obecnie trwa szkolenie ukraińskich załóg.

Telegram/Mariusz Marszałkowski