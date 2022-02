Niemcy wstrzymują certyfikację Nord Stream 2 przez inwazję Rosji na Ukrainę Alert

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz poinformował, że Niemcy podjęły kroki w celu wstrzymania procesu certyfikacji gazociągu Nord Stream 2 z Rosji.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że projekt gazociągu nie może być realizowany w takich kryzysowych okolicznościach. Powiedział, że proces certyfikacji został wstrzymany.

Scholz dziennikarzom w Berlinie, że jego rząd podejmuje środki w odpowiedzi na działania Rosji na Ukrainie.

Podczas dzisiejszej wizyty w Warszawie, niemiecka minister środowiska Steffi Lemke powiedziała, że „krok, który podjęła Rosja, jest uznawany za naruszenie porozumień mińskich, nie zostanie to bez odpowiedzi”. – Rząd federalny pozostaje solidarny z Ukrainą. Deeskalacja sytuacji leży w interesie wszystkich stron. Co do zatrzymania Nord Stream 2, od początku mówiliśmy, że warto pozostawić wszystkie opcje na stole – mówiła.

Deutsche Welle/Michał Perzyński