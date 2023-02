Dekarbonizacja Bundeswehry zwiększy wydatki Niemców na obronność Alert

Planowana modernizacja niemieckiego wojska, ogłoszona w przemówieniu kanclerza Olafa Scholza „Zeitenwende” (niem. “punkt zwrotny”) po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, może wiązać się ze znacznymi dodatkowymi kosztami wynikającymi z celów dekarbonizacji – podaje gazeta Die Tageszeitung.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Fot. Flickr.com.

Dekarbonizacja Bundeswehry

Rząd Niemiec dąży do tego, aby władze federalne stały się neutralne klimatycznie do 2030 roku, co stanowi poważne wyzwanie dla armii niemieckiej, zwłaszcza w zakresie osiągnięcia celów w zakresie wydajności i emisji dla jej obecnych i planowanych budynków. Tymczasem Bundeswehra posiada ponad 30 tysięcy budynków, a większość nowych federalnych projektów budowlanych jest związana z wojskiem. Nowe budynki będą wymagały wyższego standardu izolacji i muszą domyślnie zawierać takie elementy, jak panele słoneczne, systemy ogrzewania geotermalnego lub punkty ładowania pojazdów elektrycznych, aby spełnić rządowe cele klimatyczne. – Rozszerzone cele rządu oznaczają, że wiele projektów budowlanych będzie wymagało przeglądu – przekazała gazecie agencja usługowa Bundeswehry, dodając, że obecnie trudne warunki rynkowe w sektorze budowlanym sprawiły, że dokładne prognozy dotyczące kosztów i realizacji celów są niewykonalne.

Kanclerz Scholz w zeszłym roku obiecał dodatkowe 100 miliardów euro dla wojska. Projekt ministerstwa obrony szacuje, że koszt obecnie planowanych projektów infrastrukturalnych w wysokości około 24 miliardów euro może wzrosnąć o kolejne 20 miliardów euro, jeśli zostaną spełnione wszystkie cele w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju. Oczekuje się, że podobnie jak inne władze federalne, Bundeswehra przedstawi w tym roku program redukcji emisji, szczegółowo określając, w jaki sposób planuje osiągnąć dekarbonizację.

Die Tageszeitung/Clean Energy Wire/Michał Perzyński