Niemcy zastanawiają się, czy wystarczy im gazu na zimę

Niemiecka stacja telewizyjna NDR przedstawiła trzy scenariusze dotyczące zużycia gazu w Niemczech. Wynika z nich, że sytuacja jest napięta, ale z pewnością nie jest ona beznadziejna.

Czy Niemcom wystarczy gazu?

– Jest duża szansa na przetrwanie zimy bez szwanku, ale tylko wtedy, gdy gaz będzie oszczędzany, import utrzyma się na w miarę stałym poziomie, a zima nie będzie zbyt mroźna – podaje NDR.

W pierwszym scenariuszu zakłada się, że zużycie pozostanie na tym samym poziomie, co w latach 2018-2021 i wtedy zabraknie Niemcom gazu na koniec zimy. Jeśli zima będzie sroga i zużycie gazu wzrośnie, na pewno gazu zabraknie, i to w samym środku zimy. Jeśli Niemcy oszczędzą 10 procent gazu, gazu wystarczy do końca zimy. Najlepsza sytuacja będzie miała miejsce, gdy Niemcy tej zimy oszczędzą aż 20 procent gazu. Wtedy nie byłoby żadnego ryzyka, że gazu zabraknie.

– Oprócz wypełnionych magazynów gazu Niemcy potrzebują importu, aby przetrwać zimę. Gaz ziemny jest wydobywany w kraju, ale tylko w bardzo małych ilościach. Po tym, kiedy Rosja przestała dostarczać gaz ziemny, import pochodzić będzie głównie z Norwegii, Holandii i Belgii – podaje NDR.

