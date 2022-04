Niemiecki „pakiet wielkanocny” ma nadać nową moc Energiewende Alert

OZE. Fot. Pixabay

W „największej od dziesięcioleci reformie polityki energetycznej” koalicja SPD, Zielonych i FDP proponuje podniesienie rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej „na zupełnie nowy poziom” w projekcie ustawy długiej na ponad 500 stron. Tzw. „pakiet wielkanocny” ma na celu uwolnienie nowych gruntów pod OZE, przyspieszenie procedur wydawania pozwoleń oraz znaczne zwiększenie dopływu energii wiatrowej i słonecznej, aby do 2035 roku osiągnąć prawie 100 procent udziału OZE w energetyce.

Po nieco ponad 100 dniach urzędowania nowy rząd Niemiec przedstawił coś, co nazywa „największą reformą polityki energetycznej od dziesięcioleci”, mającą na celu masowy rozwój OZE. SPD, Zieloni i FDP twierdzą, że ponad 500-stronicowy tzw. „pakiet wielkanocny” z propozycjami reform ma być nie tylko odpowiedzią na kryzys klimatyczny, ale pomóc Berlinowi uniezależnić się od rosyjskich paliw kopalnych.

Kanclerz Olaf Scholz podkreślił tę podwójną korzyść wynikającą z celu Niemiec, aby do 2045 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. – „Pakiet wielkanocny” jest bardzo ważnym wkładem w te cele. Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy uniezależnić się od paliw kopalnych. To jest nasze zadanie – powiedział Scholz w Bundestagu.

„Pakiet wielkanocny” jest częścią kompleksowego programu działań na rzecz klimatu, które strony obiecały na 2022 roku w umowie koalicyjnej. Jednak wojna Rosji z Ukrainą dała Niemcom dodatkowy impuls, by jeszcze bardziej przyspieszyć transformację energetyczną. Rząd przekazał, że postrzega OZE jako „kwestię bezpieczeństwa narodowego”. Ministerstwo gospodarki i klimatu zapowiedziało, że do lata wprowadzi drugi pakiet reform legislacyjnych.

Pakiet zawiera projekty reform ustawy o odnawialnych źródłach energii (EEG), ustawy o morskiej energetyce wiatrowej, ustawy o energetyce oraz przepisów przyspieszających rozwój sieci przesyłowych. Pakiet trafi teraz do parlamentu i może zostać przyjęty jeszcze w pierwszej połowie 2022 roku.

Według rządu do 2030 roku zainstalowana moc w energetyce wiatrowej na lądzie powinna osiągnąć 115 gigawatów. Roczne przyrosty mocy muszą zatem osiągnąć 10 GW od 2025 roku. Instalacje fotowoltaiczne będą osiągać 22 GW rocznie od 2026 roku, aby osiągnąć łączną moc 215 GW do końca dekady. Wzrosnąć ma również udział energetyki wiatrowej na morzu, aby osiągnąć minimum 30 GW na 2030 rok i 40 GW do 2035 roku oraz 70 GW do 2045 roku.

Clean Energy Wire/Michał Perzyński