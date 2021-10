Niemieckie RWE podejmie za rok decyzję w sprawie budowy morskich farm wiatrowych w Polsce Alert

Prezentacja RWE Baltic II. Fot. Mariusz Marszałkowski

– Projekt Baltic II RWE znajduje się w pierwszej fazie realizacji polskiego projektu MFW. Ostateczna decyzja inwestycyjna dotycząca inwestycji w Polsce zostanie podjęta pod koniec 2022 roku po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych analiz, w tym badań dna morskiego – informowali przedstawiciele tej firmy.

Niemieckie RWE podało na konferencji Offshore Wind – Logistics & Supplies 2021, że pierwsza energia z farmy RWE może popłynąć już w 2026 roku. Projekt Baltic II jest najdalej położonym na wschód projektem morskiej energetyki wiatrowej grupy RWE.

Ta spółka deklaruje, że podpisując umowę sektorową na rzecz sektora Offshore Wind, chce aby udział kapitału krajowego w rozwoju branży, czyli tzw. local content przekroczył 30 procent w pierwszej fazie, 45 procent do 2030 roku oraz 50 procent po 2030 roku. 30 tys. ludzi ma znaleźć pracę w tej branży do 2030 roku, do 2040 roku liczba ta ma się podwoić do 60 tys. ludzi.

RWE zapowiedziało, że chce zaangażować polskie przedsiębiorstwa w całym cyklu budowy farmy Baltica II, od rozwoju, przez konstrukcję, aż po jej serwis. Zakłada także wynajęcie polskich jednostek morskich, wykorzystywanie polskich portów, zlecanie zadań badawczych czy obsługi kadrowej. Wśród partnerów RWE są już Uniwersytet Gdański, Port Gdynia, Akademia Marynarki Wojennej czy Lotos Petrobaltic.

Wojciech Jakóbik/Mariusz Marszałkowski