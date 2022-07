Przez Nord Stream 1 znowu płynie gaz, a Putin przypomina Niemcom o Nord Stream 2 Alert

Gaz znowu płynie przez Nord Stream 1, co było udokumentowane danymi z sieci publicznej od operatora rurociągu. Z kolei w Teheranie prezydent Rosji Władimir Putin przypomniał Niemcom, że wciąż można uruchomić gazociąg Nord Stream 2.

Prezydent Rosji Władimir Putin fot. kremlin.ru

Co dalej z Nord Stream 1 i 2?

Zgodnie z informacjami operatora, we wtorek między 14.00 a 17.00 przepływał gaz o objętości ponad 50 000 KWh. Gazociąg jest obecnie w trakcie konserwacji i zgodnie z planami ma ponownie zacznie działać od czwartku 21 lipca. Według agencji Reuters Gazprom zamierza ponownie dostarczać gaz po zakończeniu prac remontowych, ale w zmniejszonych ilościach, jak przed zamknięciem. Nie wiadomo, czy prawdziwym powodem są przyczyny polityczne, czy problemy z brakującą turbiną.

Z kolei prezydent Rosji Władimir Putin przemawiał w środę wieczorem po spotkaniu z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisi i prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem w Teheranie. Podkreślił on, że dzienna przepustowość Nord Stream 1 może ponownie znacznie spaść, jeśli Rosja nie otrzyma z powrotem turbiny do naprawionej w Kanadzie. Zasugerował on, że wciąż jest możliwość powrotu do Nord Stream 2: – Mamy też gotową trasę – Nord Stream 2. Moglibyśmy ją uruchomić – powiedział.

Rosyjski Gazprom zakwestionował dalszą eksploatację gazociągu Nord Stream 1 na tle remontu. Regularne prace konserwacyjne na rurociągu Nord Stream rozpoczęły się 11 lipca. Magazynowanie gazu w Niemczech niemal ustało, gdy wstrzymano przepływ gazu tą trasą. Nord Stream 2 z kolei został zatrzymany przez Niemcy w lutym w reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę.

