Budowa Nord Stream 2 spowolniła. Czy fortuna nie sprzyja Fortunie? Alert

Barka Fortuna fot. Nord Stream 2 AG

W ciągu ostatnich trzech dni Barka Fortuna ułożyła jedynie 1000 metrów rur Nord Stream 2. Wcześniej przez pięć dni prace były wstrzymane ze względu na warunki pogodowe. Rosyjskie media są zaniepokojone stanem technicznym tej barki, która jest obecnie głównym budowniczym projektu Nord Stream 2.

Problemy techniczne budowniczego Nord Stream 2?

Barka Fortuna potrafiła dotychczas układać z prędkością dobową dochodzącą do 1400 metrów. Jednak od początku lipca można zaobserwować problemy. Średnia dobowa prędkość spadła do 800-900 metrów, a także nasiliły się wymuszone przerwy w układaniu. W lipcu takich przerw, które trwały co najmniej 24 godziny było trzy.

Przerwy te były związane z koniecznością powtórzenia układania poszczególnych odcinków rur, prawdopodobnie ze względu na wykryte anomalia w już położonych rurach. Inwestor skierował na miejsce budowy Nord Stream 2 na granicy niemiecko-duńskiej strefy budowy dodatkowy statek badawczy Marlin, który ma wspierać prace. Według rosyjskiego portalu Neftegaz.ru jego obecność świadczy o problemach technicznych Fortuny.

Marlin to wielofunkcyjny statek badawczy, który został zbudowany w 2008 roku. Wcześniej pływał pod banderą Norwegii i nazwą Olympic Intervention IV. W marcu 2021 roku trafił do cypryjskiej filii rosyjskiej firmy zarejestrowanej w Petersburgu. Jest wyposażony w bogaty zestaw narzędzi pozwalających na kompleksowe przeglądy i monitoring instalacji podmorskich.

Budowa nitki A gazociągu Nord Stream 2 zgodnie z założeniami inwestora ma trwać do końca sierpnia. Do ułożenia pozostało około 21 km rur. Nitka B została w pełni ułożona na dnie Bałtyku w czerwcu.

Neftegaz.ru/Mariusz Marszałkowski