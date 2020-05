Nord Stream 2 odwoła się od decyzji Niemców o podporządkowaniu gazociągu dyrektywie gazowej Alert

Rura gazowa. Fot. Nord Stream 2

Nord Stream 2 AG zamierza odwołać się od decyzji niemieckiego regulatora, która zatwierdziła objęcie spornego gazociągu Nord Stream 2 prawem unijnym zgodnie z dyrektywą gazową.

Operator projektu należący w stu procentach do Gazpromu, czyli Nord Stream 2 AG, odwoła się od decyzji regulatora Bundesnetzagentur, który nie przychylił się do wniosku o zwolnienie spornego gazociągu spod regulacji unijnych dyrektywy gazowej. Mają one podporządkować Nord Stream 2 prawu, a przez to mogą zmusić operatora do zmiany założeń projektu, rodząc dodatkowe opóźnienia projektu, który już teraz jest opóźniony o rok. Dostawy będą mogły ruszyć dopiero po decyzji Komisji Europejskiej, że sposób wdrożenia prawa unijnego jest właściwy.

Bundesnetzagentur przypomniało, że znowelizowana dyrektywa gazowa stanowi, iż zwolnienie jest możliwe do uzyskania tylko przez gazociągi ukończone przed 23 marca 2019 roku, a Nord Stream 2 jest wciąż w budowie. Gazprom użył kontrargumentu, że model finansowy projektu został ustalony przed tą datą w oparciu o inne warunki rynkowe sprzed nowelizacji dyrektywy.

Free News/Wojciech Jakóbik