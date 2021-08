Jakóbik: Układ o Nord Stream 2 wymagałby póki co udziału Rosji, ale Polska i Ukraina mogą oczekiwać zmian Energetyka

Układanie rur Nord Stream 2. Fot. Nord Stream 2 AG

Redaktor naczelny BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik mówił w „Programie Wschodnim” Pawła Bobołowicza o konsekwencjach budowy spornego gazociągu Nord Stream 2.

Wojciech Jakóbik przybliża słuchaczom aktualności związane z inwestycją Nord Stream 2. Analityk ds. energetyki opisuje kontrowersje wiążące się z amerykańsko-niemieckim porozumieniem, które może zagrażać bezpieczeństwu Ukrainy oraz Polski.

– Wszelkie układy USA-Niemcy muszą także uwzględniać udział Rosji, która musi się zgodzić na część zapisów. Ostatecznie, jeżeli takie porozumienie weszłoby w życie musiałoby wziąć na pokład także Rosję. To jest jedna z kontrowersji, która pozwala krytykom Nord Stream 2 podważać zapisy układu – zaznaczył w odniesieniu do propozycji USA i Niemiec w obecnym kształcie. Zakłada ona między innymi negocjacje nowego kontraktu przesyłowego na dziesięć lat z Rosjanami. Jego zdaniem można go jednak zmienić na korzyść Polski oraz Ukrainy.

