Schroeder w spódnicy dalej broni Nord Stream 2 i chce sprowadzać LNG z jego użyciem Alert

Premier Meklemburgii Pomorza Przedniego, która przed atakiem Rosji na Ukrainę broniła spornego projektu gazociągu Nord Stream 2 teraz popiera plan wykorzystania jego części w Niemczech do dostaw LNG.

Manuela Schwesig i Siergiej Neczajew. Fot. DPA

– Inwestycje w Nord Stream 1 i Nord Stream 2 były dobre dla Meklemburgii-Pomorza Przedniego, bo ostatecznie mogą posłużyć jako punkt wyjścia i duża sieć dystrybucyjna do innych landów na wschodzie, w tym do Bawarii i Badenii-Wirtembergii, w celu dostarczania LNG – powiedziała premier Manuela Schwesig w telewizji agencji Reuters.

Schwesig doprowadziła do powołania fundacji „klimatycznej” Stiftung Klimaschutz, która jako podmiot samorządowy sojusznika USA nie mogła być objęta sankcjami tego kraju i przez to było możliwe dokończenie budowy Nord Stream 2 z jej pomocą pomimo sprzeciwu Amerykanów wobec tej inwestycji. – To niesamowite, że ci którzy krytykowali Nord Stream nagle chcą jak najszybciej sprowadzać z jego pomocą LNG – powiedziała.

Zdaniem premier jest możliwość wykorzystania infrastruktury tego gazociągu z Rosji do odbioru LNG w Lubminie z pomocą pływającego terminalu FSRU. Taki plan przedstawił minister gospodarki i klimatu Niemiec Robert Habeck reprezentujący partię Zielonych, z którą jest w koalicji SPD, do której należy Schwesig zwana „Schroederem w spódnicy” na cześć jej kolegi partyjnego, byłego kanclerza Gerharda Schroedera, który w przeszłości doprowadził do budowy Nord Stream 1 a obecnie jest rosyjskim lobbystą zasiadającym w zarządach kilku spółek z Rosji pomimo wojny na Ukrainie.

Reuters/Wojciech Jakóbik