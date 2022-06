Niemcy mogą pogrzebać Nord Stream 2 i użyć go do odbioru LNG, ale Rosjanie nie tracą nadziei Alert

Der Spiegel donosi, że ministerstwo gospodarki i klimatu Niemiec zamierza zaproponować plan przerobienia fragmentu gazociągu Nord Stream 2 z Rosji na potrzeby dostaw gazu skroplonego z planowanego terminalu LNG. Rosjanie mają jednak liczyć na powrót do tego projektu.

Prace przy rurach. Fot. Nord Stream 2

Minister Robert Habeck miałby przedstawić plan przerobienia części gazociągu na terytorium niemieckim na potrzeby dostaw z pływającego terminalu LNG, czyli FSRU. Przedstawiciele jego resortu mieli już rozmawiać na ten temat ze spółką Nord Stream 2 AG należącą do rosyjskiego Gazpromu, która jest operatorem tej magistrali objętym sankcjami USA.

Rosjanie mieli odrzucić plan Habecka w nadziei na to, że po zakończeniu wojny Niemcy wrócą do projektu Nord Stream 2. Warto przypomnieć, że został on zamrożony przez zawieszenie procedury certyfikacji przez regulatora niemieckiego Bundesnetzagentur oraz sankcje amerykańskie wspomniane wyżej.

Der Spiegel/Wojciech Jakóbik