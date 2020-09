Przewodniczący ukraińskiego parlamentu rozmawiał z marszałkiem Grodzkim o Nord Stream 2 Alert

Dymytro Razumkow i Tomasz Grodzki fot.Senat

Marszałek senatu Tomasz Grodzki spotkał się w środę z przewodniczącym ukraińskiej Werhownej Rady (Parlamentu) Dymytro Razumkowem. Wśród tematów spotkania były gazociąg Nord Stream 2, sytuacja na Białorusi oraz konieczność zwołania Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Litwa-Ukraina.

– To było krótkie robocze spotkanie w drodze, kiedy pan przewodniczący Razumkow leciał na Litwę, ale było niezwykle cenne. Po pierwsze, on jest młodym przewodniczącym, który objął władzę w 2019 roku, po drugie jest to niezwykle otwarty, myślący perspektywicznie, patrzący w przyszłość polityk nowego pokolenia – powiedział Tomasz Grodzki.

– W tej chwili na Polskę przypada konieczność zwołania Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Litwa-Ukraina – którego z protokołu przewodniczącym jest marszałek senatu – i umówiliśmy się, że takie spotkanie trzeba zwołać, w reżimie pandemicznym oczywiście, ale jak najszybciej, dlatego że tematów do dyskusji jest mnóstwo – podkreślił.

Tomasz Grodzki zaznaczył, że pomiędzy oboma krajami jest zgoda, jeśli chodzi o stosunek do spornego gazociągu Nord Stream 2.

Senat/Mariusz Marszałkowski