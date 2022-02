Nord Stream 2 pozostaje kością niezgody nowych amerykańskich sankcji przeciw Rosji Alert

Kapitol. Źródło: Wikicommons

Amerykańscy senatorowie przygotowują projekt rozszerzonych sankcji, które zostaną nałożone na Rosję w przypadku ataku tego kraju na Ukrainę. Pomimo, iż panuje ponadpartyjna zgoda co do samej idei sankcjonowania Rosji za jej agresję, to wciąż kością niezgody pozostaje gazociąg Nord Stream 2.

Nie ma też konsensusu co do terminu wprowadzenia ewentualnych sankcji. Republikanie oczekują, że restrykcje wejdą w życie jak najszybciej, bez względu na to czy Rosja zaatakuje czy nie. Demokraci uważają, że sankcje powinny wejść w życie dopiero w momencie zaistnienia przesłanek do ich wprowadzenia, a więc samego ataku.

Stałym elementem niezgody pomiędzy senatorami jest natomiast Nord Stream 2. Część senatorów na czele z Tedem Cruzem chce, aby administracja USA wprowadziła pakiet sankcji przeciwko projektowi Nord Stream 2 w raz z pakietem pozostałych sankcji gospodarczych.

Npr.org/Mariusz Marszałkowski