Nord Stream 2 urywa się na środku morza. Jest wideo po sabotażu

Zniszczenia Nord Stream 2 w duńskiej strefie ekonomicznej są niepodważalne. TV 2 z Bornholmu sfilmowała nitkę gazociągu rozerwana wskutek niewyjaśnionego sabotażu.

Zniszczenia Nord Stream 2 na wodach Danii. Fot. TVP2 Bornholm.

Gazociąg Nord Stream 2 powstał w 2021 roku, by tłoczyć gaz z Rosji do Niemiec pomimo rosnącego oporu Europy Środkowo-Wschodniej i USA. Nie ruszył nigdy do pracy bo po ataku Rosji na Ukrainę z lutego 2022 roku jego certyfikacja została zamrożona w Niemczech, a Stany wprowadziły sankcje na jego właściciela Nord Stream 2 AG.

26 września doszło do incydentu z udziałem gazociągu Nord Stream 2 oraz pobliskiego Nord Stream 1. Seria wybuchów wysadziła trzy z czterech nitek tych magistrali. Rosjanie przekonują, że jedna z nitek Nord Stream 2 jest nadal gotowa do pracy, ale Niemcy uznają, że eksplozja mogła uszkodzić także ją.

Wideo TV2 jest kolejnym po nagraniu szwedzkiej telewizji opisanym przez BiznesAlert.pl. Także w tym materiale widać zniszczoną rurę nagraną dronem podwodnym, która na pewnym odcinku się kończy i nie widać w pobliżu pozostałości oderwanych elementów.

Prokuratura szwedzka znalazła na odcinku na wodach Szwecji ślady materiałów wybuchowych. Trwa śledztwo Duńczyków. Sprawcy sabotażu wciąż nie zostali ustaleni, ale świat zachodni podejrzewa Rosję, a Rosjanie oskarżają USA oraz Wielką Brytanię.

TV2 Bornholm/Wojciech Jakóbik

