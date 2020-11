Pagung: Koniec Nord Stream 2 może być bliski. Sankcje USA to szansa dla Niemiec Energetyka

Sarah Pagung. Fot: DGAP

Agencja Bloomberg donosi, że Kongres i Senat USA doszły do porozumienia o formule poszerzenia sankcji wobec spornego projektu gazociągu Nord Stream 2. Może ona uniemożliwić jego ukończenie. Komentuje analityczka niemieckiego think tanku, która twierdzi, że ruch USA może być szansą dla Niemiec na wycofanie się z tego projektu.

– W przeciwieństwie do innych prób z tego roku, to działanie może ostatecznie oznaczać koniec Nord Stream 2 – twierdzi Sarah Pagung z German Council on Foreign Relations (DGAP). – Ustawa bierze na cel firmy certyfikujące i ubezpieczające Nord Stream 2. Są one potrzebne do certyfikowania statków układających rury na wodach duńskich, na których zostało do ułożenia około 160 km. Rosja przygotowuje obecnie dwa statki zlokalizowane w niemieckim porcie Mukran na potrzeby ukończenia budowy, z której szwajcarskie Allseas wycofało się po wprowadzeniu sankcji USA w zeszłym roku. Muszą one uzyskać certyfikat i zostać ubezpieczone, by móc pracować na wodach duńskich – dodaje.

– Jeśli kongres amerykański zatwierdzi sankcje, co jest możliwe, Nord Stream 2 będzie potrzebował ubezpieczenia i certyfikacji od firm, które będą gotowe przyjąć ryzyko sankcji amerykańskich, a jednocześnie będą uznawane przez duńskiego regulatora. Trudno będzie znaleźć taką kombinację – ostrzega niemiecka analityczka. – Z tego względu proponowany akt prawny może oznaczać ostateczny koniec Nord Stream 2, szczególnie ze względu na fakt, że rodzi komplikacje także przy pracy gazociągu, jeżeli ten jednak zostałby ukończony – twierdzi.

Sarah Pagung odnosi się także do możliwej reakcji Niemiec. – Nord Stream 2 był przedmiotem intensywnej debaty, ostatnio z powodu sprawy Nawalnego. Zatrzymanie tego projektu przez sankcje amerykańskie, a nie interwencję Niemiec może być łatwym sposobem na wyjście z tej sytuacji. Niemcy mogłyby oskarżyć USA i bronić projektu werbalnie, ale pogodzić się przy tym z jego blokadą – twierdzi przedstawicielka DGAP. Zastrzega, że propozycja poszerzenia sankcji wobec spornego projektu została wpisana do ustawy budżetu obronnego podobnie jak w 2019 roku. – Pomimo twardej postawy Republikanów i Demokratów wobec Rosji, mogą się oni nie zgodzić na indywidualne propozycje sankcji w tym roku ze względu na nastawienie na blokowanie ustaw i polaryzację w Kongresie – zastrzega. Jednakże propozycja omawiana przez analityczkę ma charakter ponadpartyjny.

BiznesAlert.pl informował, że według źródeł Bloomberga negocjatorzy z obu izb parlamentu amerykańskiego doszli do porozumienia odnośnie do projektu ustawy budżetu obronnego, która musi zostać przyjęta do końca roku. Dotychczasowe sankcje USA doprowadziły do zamrożenia projektu Nord Stream 2, któremu do finału brakuje kilkudziesięciu kilometrów rur do ułożenia, ale statek Akademik Czerski z Rosji stacjonujący w Niemczech wciąż nie rusza go dokończyć na wodach duńskich pomimo zgody formalnej na prace.

Opracował Wojciech Jakóbik