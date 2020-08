Wiceminister spraw zagranicznych RP: Poszerzone sankcje USA mogą zablokować Nord Stream 2 Energetyka

Budowa na morzu. Fot. Nord Stream 2

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński ocenił na antenie Polskiego Radio 24, że Nord Stream 2 to zagrożenie z zakresu bezpieczeństwa, ale sankcje USA mogą go zablokować.

– Staramy się uświadomić, że to jest projekt, który ma na celu wzmocnienie narzędzi obronnych i militarnych Władimira Putina – stwierdził gość PR 24.

Te działania spotykają się ze sprzeciwem także Stanów Zjednoczonych. Projekt sankcji znajdujący się w Senacie USA praktycznie blokuje ten projekt – ocenił wiceminister Jabłoński. – Możemy się cieszyć, że nasza konsekwentna postawa doprowadziła do tego, że wiele państw, nie wszystkie, zdecydowanie się temu sprzeciwia i podejmuje działania prowadzące do tej blokady. To idzie w lepszym kierunku, niż jeszcze kilka lat temu. To efekt działań naszej dyplomacji.

Niemiecki Uniper będący partnerem finansowym Nord Stream 2 przyznał, że projektowi grozi dalsze opóźnienie lub blokada. Pierwotnie miał on być gotowy do końca 2019 roku i pozwolić na zastąpienie dostaw przez Ukrainę szlakiem przez Niemcy.

Opracował Wojciech Jakóbik