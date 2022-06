Norwegia pada ofiarą cyberataku. Przez kilka godzin nie działały strony internetowe Alert

Rosyjscy hakerzy przeprowadzili cyberatak na Norweskie strony internetowe. Przez wiele godzin nie działały portale prywatne i państwowe.

Flaga Norwegii. Źródło: Pixabay

Cyberatak norweskich stron internetowych

Norwegia padła ofiarą rosyjskich hakerów z grupy „Killnet”. Cyberatak został przeprowadzony na prywatnych oraz państwowych stronach internetowych. Szef norweskiej agencji bezpieczeństwa NSM Sofie Nyström powiedział, że niedawno pojawiły się podobne ataki w innych krajach. Tym razem poza Norwegią celem były też Niemcy.

Cyberataki prorosyjskich grup zdarzyły się ostatnio również na Litwie. Rosyjska grupa „Killnet” przyznała się do przeprowadzenia ataku, a był to odwet za zakaz tranzytu niektórych towarów do Kaliningradu. Tym razem grupa kierowała się sporem miedzy Norwegią a Rosją, kiedy to Norwegia nie chciała dopuścić przewozu ładunku żywności dla rosyjskich górników.

Spiegel/Maria Andrzejewska