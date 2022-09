Norwedzy i NATO chronią bazę surowcową Baltic Pipe przed sabotażem Alert

Norweskie siły zbrojne wzmacniają ochronę platform wydobywczych przed atakiem po wycieku Nord Stream 1 i 2, który został uznany za sabotaż. Wokół instalacji Norwegii krążą imponujące jednostki morskie i powietrzne.

Samoloty F35 w pobliżu platformy wydobywczej. Fot. Forsvaret

Przeloty z użyciem F35 mają być regularne, a flota norweska w koordynacji z partnerami NATO ma ustalić sposoby ochrony na morzu. Norwedzy nie wchodzą jednak w szczegóły w celu ochrony informacji wrażliwych.

Wyciek Nord Stream 1 i 2 wywołał obawy NATO o podobne ataki na infrastrukturę energetyczną. Rosja jest podejrzewana o ten atak, który może być pretekstem do sabotażu dostaw gazu nierosyjskiego do Europy, na przykład z pomocą gazociągu Baltic Pipe z Norwegii przez Danię do Polski, który został uruchomiony dzień po wycieku, 27 września.

Forsvaret/Wojciech Jakóbik