Nowa strategia KGHM z energetyką jako nowym filarem działalności Alert

Huta Miedzi "Legnica" fot. KGHM

Energetyka znalazła się wśród filarów nowej strategii KGHM do 2040 roku. Własne źródła nisko- i zeroemisyjne, w tym być może małe reaktory jądrowe, mają odpowiadać za połowę energii zużytej w Kombinacie w 2030 roku.

Zarząd KGHM podał w komunikacie z 14 stycznia, że rada nadzorcza tej spółki zatwierdziła nową strategię do 2040 roku.

W strategii do 2030 roku znalazł się nowy filar działalności w postaci wytwarzania energii elektrycznej oraz wsparcia transformacji energetycznej Polski. Cel główny tego filaru działalności to dywersyfikacja oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju poprzez budowę własnych mocy wytwórczych z niskoemisyjnych źródeł.

Energia wyprodukowana w KGHM ma odpowiadać za minimum połowę jego konsumpcji w 2030 roku. Chce w ten sposób zmniejszyć emisję CO2 przy zużyciu energii o mln ton.

Warto przypomnieć, że KGHM informował w przeszłości o zainteresowaniu technologią małych reaktorów modularnych SMR oraz inwestuje już w Odnawialne Źródła Energii.

KGHM/Wojciech Jakóbik