UL Solutions został partnerem projektu morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku Alert

RWE wybrało UL Solutions jako partnera do certyfikacji założeń projektowych farmy wiatrowej F.E.W Baltic II, która będzie zlokalizowana w polskiej części Morza Bałtyckiego. Certyfikacja będzie prowadzona w porozumieniu z Polskim Rejestrem Statków.

Morskie Farmy Wiatrowe. Fot.: WindEurope

Zaufany partner

– Cieszymy się, że wybraliśmy UL Solutions, doświadczoną firmę certyfikującą dla naszego projektu morskiej farmy wiatrowej F.E.W Baltic II. Realizacja procesu budowy, a następnie eksploatacji F.E.W. Baltic II będzie przebiegać zgodnie z najwyższymi światowymi standardami oraz obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Wybierając do współpracy UL Solutions, angażujemy firmę globalną, która od wielu lat działa w Polsce, opierając się na polskich inżynierach i ekspertach. Wpisuje się to w realizowaną przez RWE strategię local content, polegającą na współpracy z krajowymi firmami i specjalistami – mówi Lukas Prietz, dyrektor projektu farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II w RWE Renewables.

Warto dodać, iż oprócz projektu offshore, RWE eksploatuje w Polsce również lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej ponad 420 MW. W tym roku do sieci przyłączono szesnastą farmę Rozdrażew (16,8 MW). Znajdujące się tam siedem turbin ma zdolność do wygenerowania energii elektrycznej, aby zaspokoić potrzeby ponad 27 000 polskich gospodarstw domowych.

Projektowana farma ma być zlokalizowana w polskiej części Morza Bałtyckiego na obszarze 41 kilometrów kwadratowych, 30-50 metrów głębokości i około 55 kilometrów od brzegu. Dana farma ma produkować moc sięgającą 350 MW, wystarczającą do zaspokojenia potrzeb około 350 tysięcy gospodarstw domowych.

Kierunek czysta energia

Budowa morskich farm wiatrowych jest szczególnie ważna w procesie transformacji energetycznej. Dzięki energii wytwarzanej na Bałtyku będzie można zmniejszyć zależność Polski od paliw kopalnych gdzie nasz kraj zajmuje niechlubnie wysokie pozycje w emisji dwutlenku węgla do atmosfery czy zużycie węgla kamiennego. Realizując projekt F.E.W. Baltic II Polska znacząco przyczyni się do pozytywnej zmiany wizerunku na arenie europejskiej.

Ul Solutions to jedna z największych firm w branży offshore oraz światowy dostawca usług testowania, kontroli i certyfikacji dla projektów związanych z energetyką odnawialną.

RWE/Wojciech Gryczka