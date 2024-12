Nowy rok, nowe podatki. 2025 rok przyniesie zmiany w finansach

W 2025 roku wejdą w życie nowelizacje przepisów. Zmienią one m.in. składkę zdrowotną, podwyższą akcyzę na papierosy i wyroby nowatorskie oraz wprowadzą kasowy PIT.

Nowy rok przyniesie zmiany, również w prawie podatkowym i finansach.

– Szereg istotnych, a w niektórych przypadkach wręcz rewolucyjnych zmian wprowadzonych w przepisach podatkowych od 2025 roku wymaga od podatników starannego przygotowania do ich prawidłowego wdrożenia. Szczególnej uwagi wymaga przegląd ewidencji środków trwałych, które są wykazywane w deklaracjach na podatek od nieruchomości i dostosowanie ich klasyfikacji do nowych definicji – oceniła Anna Zielony, doradczyni podatkowa z kancelarii MDDP, w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Mniejsze podatki od garaży

Właściciele garaży, i miejsc postojowych (mieszczących się w „bryle budynku” i nienależących do nieruchomości lokalowych) zapłacą podatek według niższej stawki. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Resort finansów przekazał, że właściciele takowych nieruchomości będą od 2025 roku identycznie opodatkowani. Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zmienia nie tylko kwestię podatku od miejsc postojowych. Wprowadza nowe definicje budynku i budowli. Branża zgłasza jednak uwagi twierdząc, że są za mało precyzyjne.

Kasowy PIT

Z pierwszym dniem 2025 roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z kasowego PITu, dzięki niemu zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta. W przypadku gdy ten nie dopełni umowy w ciągu dwóch lat to podmiot rozliczający się i tak będzie musiał zapłacić PIT. W takiej sytuacji przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi.

Palacze nie będą zadowoleni z nowej akcyzy

Wraz z pierwszym marca wyroby tytoniowe i wyroby nowatorskie (np. e-papierosy) będą obłożone wyższą akcyzą. Największa zmiana dotyczy płynu do elektronicznych papierosów który zaliczy wzrost o 75 procent. W przypadku wyrobów nowatorskich sięgnie on 38-50 procent w zależności od produktu. Akcyza na papierosy, cygara i cygaretki wzrośnie o jedną czwartą. Kolejna podwyżka dotycząca m.in. wielorazowych papierosów elektronicznych, ma wejść w życie pierwszego lipca.

Nowy rok, nowy VAT

Od pierwszego stycznia przedsiębiorcy będą mogli korzystać z krajowego zwolnienia z VAT oraz z ulg w krajach Unii Europejskiej. Nowe przepisy wprowadzają procedurę SME i drugi limit odnoszący się do sprzedaży w państwach członkowskich i wynoszący 100 tysięcy euro. Zmiany dotyczą podmiotów prowadzących działalność poza Polską.

Prima Aprilis to nie tylko żarty, ale i zmiany w podatkach

Projekt nowelizacji VAT jest w takcie czytania w Sejmie. Według planów wejdzie w życie pierwszego kwietnia nadchodzącego roku. Wśród proponowanych zmian znalazło się między innymi objęcie zerową stawką statków ratowniczych i łodzi ratunkowych, wykorzystywanych na morzu i nie będących jednostkami pełnomorskimi czy przedłużenie podatku ośmio procentowego na wyroby medyczne, który został wprowadzone w ustawie o wyrobach medycznych.

Renta wdowia

Wraz z początkiem nowego roku będzie można składać wniosku do ZUS o rentę wdowią. Jednym z kryteriów jest wiek, w przypadku kobiet wynoszący 60 lat, a mężczyzn 65 lat. Osoba musi pozostać od dnia śmierci we wspólnocie małżeńskiej i nabyć prawo do renty rodzinnej przed 55 rokiem życia (w przypadku kobiet) lub 60 (w przypadku mężczyzn).

Składka zdrowotna w 2025 roku

Nadchodzący rok przewiduje dwie zmiany w składce zdrowotnej. Przedsiębiorcy nie będą musieli jej płacić od przychodów ze sprzedaży środków trwałych. Nie będą mogli jednak pomniejszyć składki o amortyzację środka trwałego. Druga zmiana to wprowadzenie minimalnej składki zdrowotnej na skali PIT, liniowym PIT i karcie podatkowej.

Według zawartych w ustawie zmian w przypadku zbycia środków trwałych przedsiębiorca sam będzie decydować, czy brać pod uwagę przychody ze sprzedaży środków trwałych przy liczeniu podstawy składki. Do tej pory naliczenie składki w takim przypadku było obligatoryjne.

Według rządu, na zmianach skorzysta ok. 934 tysięcy przedsiębiorców – osoby o najniższych dochodach lub ponoszące stratę mają zaoszczędzić dzięki temu do ok. 105 zł miesięcznie. Rząd zapewnił, że w budżecie na 2025 roku zarezerwowano środki, które mają wyrównać wpływy do NFZ zmniejszone po obniżeniu składki zdrowotnej.

Nowy obowiązek w 2025 roku

Od pierwszego stycznia podatnicy CIT otrzymają nowy obowiązek, polegający na przesłaniu fiskusowi plików JPK_CIT. Będa musieli tego dokonać raz do roku.

Biznes Alert / PAP / Business Insider / Ministerstwo finansów