Mały atom dla Polski robi krok naprzód w Rumunii Alert

Amerykański NuScale Power i rumuńska spółka RoPower (której właścicielami są Nuclearelectrica i Nova Power & Gas) ogłosiły, że 28 grudnia 2022 roku strony umowę na prace inżynieryjne i projektowe (FEED), co stanowi znaczący krok w kierunku wdrożenia małego reaktora modułowego SMR w Rumunii.

Flaga Rumunii. Źródło: Flickr

Faza 1 prac FEED przyznanych NuScale określi główną lokalizację i konkretne elementy wejściowe dla elektrowni VOYGR-6 SMR, która powstanie elektrowni Doicesti w środkowej Rumunii. Projekt obejmuje wydanie podwykonawstwa w celu wykonania oceny oddziaływania na środowisko i podpowierzchniowych badań geotechnicznych, oceny wymagań dla danej lokalizacji i wymagań dla standardowego projektu NuScale oraz opracowania kosztorysu dla projektu.

– Rozpoczęcie przez NuScale fazy 1 prac inżynieryjnych i projektowych w fazie 1 we współpracy z Nuclearelectrica/RoPower utrzymuje Rumunię na drodze do stania się pierwszym krajem w Europie, który skorzysta z bezpiecznej, niezawodnej i bezemisyjnej technologii małych reaktorów modułowych. Cieszymy się, że możemy wejść w kolejną fazę naszej współpracy z Nuclearelectrica i RoPower, ponieważ koncentrujemy się na praktycznych kolejnych krokach w kierunku wdrożenia elektrowni NuScale VOYGR-6 SMR w Rumunii — powiedział John Hopkins, prezes NuScale. „”.

Polski KGHM również podpisał z firmą NuScale umowę, która zakładała współpracę przy budowie SMR w Polsce. Do podpisania doszło 14 lutego 2022 roku. Pierwsza elektrownia ma zostać uruchomiona do 2029 roku, co według zapowiedzi pozwoli Polsce uniknąć nawet 8 mln ton emisji CO2 rocznie. – Czysta energia zasili oddziały produkcyjne miedziowej spółki. Projekt jest modułowy, a to oznacza bezproblemowe zwiększanie skali przedsięwzięcia. Podpisana umowa handlowa stanowi ważny kamień milowy w kierunku komercjalizacji i rozwoju czystej, niezawodnej i przystępnej cenowo energii – podał wówczas KGHM w komunikacie.

NuScale/Michał Perzyński