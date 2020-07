Obajtek: Zgoda KE na fuzję Orlenu z Lotosem będzie korzystna dla polskiej gospodarki Energetyka

Daniel Obajtek. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

W rozmowie z dziennikarzami prezes PKN Orlen Daniel Obajtek wypowiedział się na temat fuzji płockiego koncernu z Grupą Lotos i jej skutkach dla gospodarki.

Obajtek o fuzji Orlen-Lotos

– Proces przejęcia Lotosu trwa już dwa lata. Kraje europejskie same twierdzą, że firmy trzeba wzmocnić. Dlatego też fuzja Orlen-Lotos wpisuje się w ten trend. Mamy uzasadnienia biznesowe, aby przeprowadzić tę fuzję – powiedział Daniel Obajtek.

– Jeśli środki zaradcze nie dadzą nam korzyści, to tego nie przeprowadzimy. Na środki zaradcze trzeba patrzeć z perpsektywy lat. Nie muszą one oznaczać sprzedaży, ale mogą to być wymiany aktywów. Musimy mocno negocjować z Komisją Europejską, aby środki zaradcze nie zagrażały korzyści samej transakcji. Jeśli Komisja da zgodę, to będzie to korzyść dla naszej gospodarki i szansa na ekspansję na zagranicą – powiedział prezes PKN Orlen.

Opracowali Bartłomiej Sawicki i Michał Perzyński