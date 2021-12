Obajtek: Małe reaktory to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla całego polskiego sektora energetycznego Atom

Daniel Obajtek. Fot. Gabriela Cydejko

– Dzięki wdrożeniu technologii mikro- i małych modułowych reaktorów jądrowych gospodarka stanie się niskoemisyjna, stabilna i innowacyjna. Dla Grupy Orlen to z kolei ważny krok do osiągnięcia celu neutralności emisyjnej do 2050 roku. Rolą małych reaktorów jądrowych będzie nie tylko dostarczanie energii i ciepła, ale także znaczna redukcja śladu węglowego – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w rozmowie z dziennikiem Rzeczpospolita.

Orlen podejmuje kolejne kroki w kierunku SMR

Prezes Koncernu zaznaczył, że mały reaktor o mocy 300 MW jest w stanie zapobiec emisji nawet do 2 mln ton dwutlenku węgla w skali roku.

Budowa małych reaktorów jądrowych może również przyczynić się do wzrostu gospodarczego w Polsce i zapewnić nowe miejsca pracy – Szacujemy, że połowa wydatków związanych z budową małych reaktorów modułowych może zostać w Polsce. To dla nas bardzo ważne, bo przyczyni się do systematycznego wzmacniania rodzimej gospodarki – wspomniał prezes PKN-u Orlen.

Według Daniela Obajtka koszt produkcji 1 MWh z małego reaktora będzie tańszy o około 30 procent w porównaniu do kosztów energii z gazu – mały reaktor o mocy ok. 300 MWe jest w stanie rocznie wytworzyć energię potrzebną do zasilania około 150-tys. miasta. Szacowany koszt produkcji 1 MWh energii elektrycznej będzie docelowo o ok. 30 procent niższy niż w przypadku energii z gazu – stwierdził w rozmowie Daniel Obajtek.

Spółka, która będzie miała odpowiadać za powstanie małych reaktorów może rozpocząć swoje funkcjonowanie na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku – spółkę możemy założyć jeszcze w tym miesiącu. Jednocześnie zgłosimy do Komisji Europejskiej zamiar koncentracji. Zakładamy, że na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku – wspomina prezes PKN-u Orlen.

Opracował Aleksander Tretyn

Orlen i Synthos stworzą spółkę, która zajmie się SMR i MMR. Pierwszy reaktor w 2029 roku – BiznesAlert.pl