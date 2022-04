Obajtek: Odejście UE od rosyjskiej ropy powinno być skoordynowane Energetyka

Daniel Obajtek. Fot. Gabriela Cydejko

W rozmowie z Parkietem, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że jego zdaniem Unia Europejska powinna podjąć wspólne działania, by zrezygnować z dostaw ropy z Rosji w związku z wojną w Ukrainie.

Czy Europa odejdzie od rosyjskiej ropy?

Daniel Obajtek powiedział, że odejście od ropy rosyjskiej powinno być skoordynowane w całej UE, by zachować równowagę rynków, by nie tworzyć przewag rynkowych. – W przeciwnym razie mogłoby dojść do sytuacji, w której my zaprzestalibyśmy zakupów, ale kontynuowałby by je np. niemieckie rafinerie, których właścicielami w części są Rosjanie. W efekcie produkty powstające na bazie taniego, ale niechcianego przez nas surowca i tak trafiłby na rynek. Aby temu zapobiec, pan premier zaproponował na poziomie UE wprowadzenie podatku od dostaw rosyjskiej ropy. Wówczas mielibyśmy równowagę rynkową i uczciwą konkurencję – powiedział prezes PKN Orlen.

Obajtek podkreślił, że w tym roku, przed wybuchem wojny, Orlen przerabiał ponad 50 procent ropy innej niż rosyjska. – W dniu wybuchu wojny zaprzestaliśmy kupowania morskich ładunków rosyjskiej ropy i zamówiliśmy 28 tankowców z ropą z alternatywnych kierunków. Tym samym dziś około 70 proc. ropy w portfelu całego koncernu to surowiec niepochodzący z Rosji. Niezależnie od tego jesteśmy gotowi do pełnej dywersyfikacji, jednak odejście od rosyjskiej ropy powinno być skoordynowane na poziomie całej Unii Europejskiej, tak aby zachować równowagę rynku – dodał.

Opracował Michał Perzyński