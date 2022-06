Ponad trzydzieści turbin wiatrowych w Człuchowie. PAK PCE stawia na energię wiatrową Alert

Ponad trzydzieści nowych turbin wiatrowych stanie w pomorskim Człuchowie. PAK-Polska Czysta Energia ze wsparciem Cyfrowego Polsatu inwestuje w energię wiatrową.

Fot. Lądowa farma wiatrowa. Źródło: Freepik.com.

Farma wiatrowa w Człuchowie

PAK-Polska Czysta Energia ogłosiła zakup od niderlandzkiej spółki Polish Wind Holdings B.V, 100 procent udziałów w spółce projektowej Great Wind. Po finalizacji zakupu, PAK PCE wybuduje farmę wiatrową w położonym w województwie pomorskim Człuchowie. Aby przedsięwzięcie mogło się udać, spółka podpisała umowę pożyczki z Cyfrowym Polsatem. Koszt całkowity inwestycji to 725 mln złotych, natomiast Cyfrowy Polsat wspomoże PAK PCE kwotą 236,4 mln złotych.

Farma będzie się składać z 33 turbin wiatrowych, których łączna moc to 72,6 MW. Szacuje się, że potencjał rocznej produkcji farmy to 230 GWh. – Ze względu na zabezpieczoną moc przyłączeniową, projekt ma potencjał rozwoju dodatkowej farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy przekraczającej 50 MWp – podano w komunikacie. Został wydany komplet pozwoleń na rozpoczęcie prac konstrukcyjnych przy turbinach. Spółka otrzymała też gwarancję na pozwolenia administracyjnoprawne, które pozwolą zakończyć budowę i umożliwią przyłączenie farmy do sieci. Koniec prac planowane jest na III kwartał 2024 roku.

Farma wiatrowa w Człuchowie to największy projekt ZA PAK jak do tej pory. Po przyłączeniu inwestycji do dotychczasowych projektów wiatrowych spółki, moc wiatrowa wyniesie ponad 140 MW.

ZE PAK/ Maria Andrzejewska