Termika łączy siły z warszawskimi wodociągami i inwestuje w pompy ciepła

PGNiG Termika poinformowała o podpisaniu umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) miasta stołecznego Warszawa. W ramach współpracy powstaną instalacje pomp ciepła, które będą współpracowały z elektrociepłowniami Siekierki, Żerań i Pruszków. Spółka określiła, że to jedne z największych instalacji pomp ciepła na ściekach w Unii Europejskiej.

– Naszym celem do 2035 roku jest całkowita rezygnacja z węgla do produkcji ciepła. Chcemy wykorzystywać technologie mniej obciążające środowisko, a odzysk ciepła z ścieków to kolejny krok w stronę gospodarki obiegu zamkniętego. Zamiast wykorzystywać paliwo do produkcji ciepła, energia cieplna zostanie pobrana z już dostępnego źródła – ścieków – zaznaczył Andrzej Gajewski, prezes zarządu PGNiG Termika.

– Wykorzystamy potencjał naszych firm, żeby pokryć ciepłem produkowanym w pompach ciepła zasilanych ściekami około 10 procent potrzeb cieplnych warszawskiej sieci ciepłowniczej, co przekłada się na ogrzanie około 275 tysięcy warszawskich mieszkań. Ilość ciepła z planowanych instalacji pomp ciepła na ściekach odpowiada zapotrzebowaniu systemów ciepłowniczych takich jak te we Włocławku lub Olsztynie. W długoterminowej perspektywie może mieć to pozytywny wpływ na ceny ciepła w Warszawie i Pruszkowie – dodał.

Pierwsze pompy zaczną pracę w 2029 roku

Termika poinformowała, że pompy ciepła w Siekierkach, Pruszkowie i Żeraniu mają zostać uruchomione w ostatnim kwartale 2029 roku. Kolejna w oczyszczalni ścieków (OŚ) Czajka rok później. Sumaryczna moc ciepła, które powstaną w pierwszym etapie (do końca 2030 roku) wyniesie około 182 MWt. Spółka planuje rozbudować je do prawie 250 MWt, do 2034 roku.

Czajka zasili ponad 100 tysięcy gospodarstw domowych

Największą inwestycją jest odzysk ciepła ze ścieków oczyszczony w OŚ Czajka. Jej planowa moc docelowa wynosi około 120 MWt, roczna produkcja do 1 300 000 GJ. Będzie mogła zasilić około 108 tysięcy gospodarstwa domowych.

Projekt w Żeraniu, według szacunków, będzie posiadał moc około 50 MWt i roczną produkcję na poziomie miliona gigadżuli. Termika deklaruje, że będzie to największa instalacja w Europie, która odzyskuje ciepło ze ścieków surowych.

Fundusze

– Szacowane nakłady inwestycyjne na program zabudowy pomp ciepła w EC Siekierki, OŚ Pruszków, Przepompowni ścieków surowych Żerań oraz OŚ Czajka wyniosą 1,7 miliarda złotych. W celu budowania finansowania dla projektów PGNiG Termika złożyła do Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o dofinansowanie dla projektów pomp w EC Siekierki, OŚ Pruszków i przepompowni ścieków surowych Żerań w ramach programu priorytetowego „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa” – czytamy w komunikacie.

PGNiG Termika / Marcin Karwowski