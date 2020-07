Udziałowiec Nord Stream 2 zapowiada, że będzie neutralny dla klimatu do 2050 roku Alert

Udziałowiec Nord Stream 2, austriacki koncern OMV wyznaczył sobie w środę długoterminowe cele w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla w ramach walki z globalnym ociepleniem.

OMV ogranicza emisje

OMV poinformował, że planuje zredukować emisje gazów cieplarnianych ze swojej działalności i emisji pośrednich, takich jak te wytwarzane z zakupionej energii elektrycznej, do zera netto do 2050 roku lub wcześniej. Chce to osiągnąć poprzez środki w zakresie efektywności energetycznej, nowe technologie, takie jak składowanie dwutlenku węgla, wykorzystanie alternatywnych surowców, takich jak odpady z tworzyw sztucznych oraz wykorzystanie energii słonecznej do celów działalności w Austrii. – Wdrożenie tych technologii w sposób ekonomicznie wykonalny będzie wymagało odpowiedniego otoczenia regulacyjnego – powiedział prezes Rainer Seele.

OMV stosunkowo późno wyznacza takie cele w porównaniu z innymi firmami, takimi jak Royal Dutch Shell, który ma najszerszy plan sektora ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do zera do 2050 roku. Celem BP jest doprowadzenie do zera emisji netto z beczek pochodzących z własnej działalności w całym ich cyklu życia do 2050 roku. Ma również na celu zmniejszenie o 50 procent emisji dwutlenku węgla we wszystkich sprzedawanych przez siebie produktach.

Reuters/Michał Perzyński