OPEC: Omikron nie wpłynie na plany zwiększenia wydobycia ropy Alert

Koronawirus. Źródło: Flickr

OPEC+ prognozuje, że wpływ wariantu koronawirusa omikron na rynek ropy będzie łagodny i tymczasowy, i nie wpłynie na plany wzrostu wydobycia.

Omikron a rynek ropy

– Wpływ nowego wariantu omikron będzie łagodny i krótkotrwały, ponieważ świat staje się lepiej przygotowany do radzenia sobie z pandemią i związanymi z nią wyzwaniami. Jest to dodatek do stabilnych perspektyw gospodarczych zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i wschodzących – czytamy w raporcie Wspólnego Komitetu Technicznego (JTC).

OPEC spotkała się w poniedziałek o godzinie 13:00 czasu polskiego, aby omówić mianowanie nowego sekretarza generalnego na następcę Nigeryjczyka Mohammada Barkindo. Następnie we wtorek odbędzie się spotkanie OPEC i sojuszników pod przewodnictwem Rosji, znanych jako OPEC+, aby zastanowić się, czy kontynuować podniesienie docelowych poziomów wydobycia o 400 tysięcy baryłek dziennie w lutym.

Według prognoz, komercyjne zapasy ropy naftowej OECD w 2022 roku pozostaną poniżej średniej z lat 2015-2019 w pierwszych trzech kwartałach i wzrosną powyżej tej średniej o 24 mln baryłek w czwartym kwartale. Scenariusz zakłada uwolnienie 40 milionów baryłek ze strategicznych rezerw ropy naftowej w pierwszej połowie roku oraz zwrot 13,3 miliona baryłek do rezerw strategicznych USA w trzecim kwartale. Prognozowany wzrost popytu na ropę w 2021 i 2022 roku nie zmienia się i wynosi odpowiednio 5,7 mln baryłek dziennie i 4,2 mln baryłek dziennie.

Reuters/Michał Perzyński