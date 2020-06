OPEC+ dyscyplinuje kraje niewywiązujące się z porozumienia naftowego Alert

Spotkanie komisji mającej monitorować przestrzeganie porozumienia naftowego OPEC+ zakończyło się deklaracją o woli uzupełnienia cięć, z których nie wywiązały się wszystkie kraje podpisane pod układem.

18 czerwca doszło do spotkania online Połączonej Ministerialnej Komisji Monitorującej OPEC+ poświęconego ocenie efektów porozumienia naftowego. Zakłada ono w obecnym kształcie redukcję wydobycia ropy w krajach, które włączyły się w tę inicjatywę o w sumie 9,7 mln baryłek dziennie od maja do lipca 2020 roku, a potem stopniową obniżkę cięć z podziałem na kwoty.

Komisja poinformowała, że porozumienie zostało zrealizowane w maju w 87 procentach. Zadeklarowała, że kraje, które dotąd nie wywiązały się w pełni z kwot cięć im przyznanych, mają to zrobić między lipcem a wrześniem 2020 roku. Poinformowała, że Irak i Kazachstan przedstawiły terminarz cięć wykraczających poza obowiązki układu, a pozostali spóźnieni mają to zrobić do 22 czerwca.

Komisja nie zdecydowała się na przedłużenie największych cięć o kolejny miesiąc pomimo plotek o takiej możliwości. Spotkanie odbyło się w niepełnym składzie, zmniejszając szanse na podjęcie multilateralnej decyzji.

Następne spotkanie Komisji odbędzie się 15 lipca.

Reuters/Wojciech Jakóbik