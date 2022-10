Anwil przekłada budowę instalacji granulacji we Włocławku na 2023 rok Alert

PKN Orlen poinformował, że przedłuży się termin budowy instalacji granulacji w zakładzie Anwilu we Włocławku. Powodem jest niesprzyjające środowisko makroekonomiczne. Nowy termin ukończenia budowy to czerwiec 2023 roku. Budżet inwestycji zwiększył się do wartości 1,7 mld złotych.

Anwil S.A. fot. BiznesAlert.pl

Inwestycja w Anwilu opóźni się

PKN Orlen podał w oficjalnym komunikacie, że zawarte zostało porozumienie w formie Memorandum of Understanding pomiędzy Aawilem, który jest podmiotem Orlenu, a Tecnimont. Dotyczy ono umowy odnośnie projektowania, dostaw oraz budowy instalacji granulacji w zakładzie Anwil we Włocławku. Z racji niesprzyjających warunków makroekonomicznych, w jakich realizowana jest inwestycja, przesunięto termin oddania budowy na końcówkę czerwca 2023 roku. Zwiększył się tez budżet inwestycji, szacowany jest aktualnie na ok. 1,7 mld złotych.

PKN Orlen/Szymon Borowski