Orlen będzie wykorzystywał oczyszczone miejskie ścieki w zakładzie w Płocku Alert

Rafineria Płock. Fot. PKN Orlen

PKN Orlen i Wodociągi Płockie podpisały porozumienie o współpracy w ramach projektu, którego celem jest przekazanie przez miasto i wykorzystanie oczyszczonych ścieków komunalnych jako wsadu do wody procesowej używanej w głównym zakładzie produkcyjnym koncernu.

PKN Orlen zaznacza, że porozumienie to kolejny projekt realizowany w ramach gospodarki obiegu zamkniętego pod nazwą „Blue Bridge”. Trwają prace umożliwiające pilotażowy test wykorzystania miejskich ścieków z Płocka przez znajdujący się tam główny zakład produkcyjny koncernu.

– PKN Orlen i Wodociągi Płockie podpisały porozumienie o współpracy w ramach projektu, którego celem jest przekazanie przez miasto i wykorzystanie oczyszczonych ścieków komunalnych przez koncern jako wsadu do wody procesowej używanej w zakładzie produkcyjnym Orlenu w Płocku – ogłosił we wtorek PKN Orlen. Wraz z podpisaniem porozumienia został powołany wspólny zespół do przeprowadzenia badań pilotażowych i przygotowania właściwej dokumentacji – koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz zbiorczego zestawienia kosztów niezbędnych do wydania rekomendacji, co do ostatecznej formy realizacji projektu.

PKN Orlen podał, iż trwają prace umożliwiające pilotażowy test wykorzystania miejskich ścieków z Płocka w zakładzie głównym koncernu. Jak wspomniano, prace te poprzedzone były m.in. prefisibility study wraz z analizą technologii doczyszczania ścieków, analizami zapisów polityk i regulacji prawnych oraz analizami strumienia oczyszczonych ścieków z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Płocku w ujęciu ilościowym i jakościowym – dodatkowo wykonano badania wody surowej z Wisły, a także wykonano analizy możliwych tras poprowadzenia rurociągu transportującego ścieki z miejskiej oczyszczalni do zakładu produkcyjnego PKN Orlen.

– Przeprowadzone analizy wskazują, że projekt koncernu i Wodociągów Płockich pozwoli na zmniejszenie wolumenu surowej wody pobieranej z Wisły o około 25 procent. Ponadto będzie miał pozytywny wpływ na jakość wody w Wiśle, ponieważ oprócz zmniejszonego poboru wody przez koncern, także Wodociągi Płockie będą wprowadzać do rzeki mniej ścieków komunalnych. Nasz wspólny projekt to doskonały przykład domykania obiegu gospodarki surowcowej – oświadczył Andrzej Wachowski, dyrektor biura gospodarki wodno-ściekowej PKN Orlen.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura