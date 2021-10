Orlen modernizuje Możejki. Obajtek i Sasin ujawniają rozmowy o offshore Alert

Daniel Obajtek i Jacek Sasin w Możejkach. Fot. Wojciech Jakóbik

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zdradzili, że trwają rozmowy o wspólnych inwestycjach offshore i nie tylko. Prezydent Litwy zapewnił o wsparciu logistycznym i w ramach zabiegów o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.



Modernizacja Możejek

– Rafineria w Możejkach wymaga modernizacji. Jako polski koncern naftowy wyraziliśmy zgodę na inwestycję pogłębionego przerobu i zabezpieczyliśmy finansowanie tego przedsięwzięcia – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas konferencji w Możejkach. Według planu, inwestycja ma kosztować 641 milionów euro i powstać do 2024 roku.

– 8,5 procent CAPEX czyli około 70 mln euro na rozbudowę Rafinerii Możejki. Trwają rozmowy z Litwą o przebudowie dróg na potrzeby rafinerii i pozyskaniu środków unijnych. – Gdyby nie ta inwestycja za parę lat ten zakład nie miałby uzasadnienia ekonomicznego – mówił Daniel Obajtek. Wyraził nadzieję na rozwój działu petrochemii i biokomponentów a w przyszłości offshore na Litwie.

– Rafineria w Możejkach wymaga modernizacji. Została zakupiona w 2006 roku i już wtedy powinny pojawić się plany inwestycyjne, aby zoptymalizować jej pracę. Większość rafinerii, które posiada PKN Orlen, jest zmodernizowanych i dziś jesteśmy świadkami wielkiego wydarzenia. Jako polski koncern naftowy wyraziliśmy zgodę na inwestycję pogłębionego przerobu i zabezpieczyliśmy finansowanie tego przedsięwzięcia. Ta inwestycja to koszt 641 milionów euro, powstanie do 2024 roku – powiedział prezes PKN Orlen.

Obajtek podkreślił, że uzyskanie pogłębionego przerobu ropy to ważny krok, ponieważ konwersja ropy z 72 procent wzrośnie do 84 procent. – To oznacza, że przerabiając 20 procent mniej ropy jesteśmy w stanie uzyskać tę samą ilość paliw tradycyjnych. Jest to potężna optymalizacja całego procesu produkcyjnego, której potrzebujemy, aby produkować atrakcyjne paliwa – zaznaczył.

– Dziś, przy takim przerobie, powstaje bardzo dużo oleju ciężkiego, który sprzedajemy na marżach ujemnych więc to nie jest opłacalne. Obserwujemy dekarbonizację świata, obecnie to jest produkt niepożądany, i właśnie z tego oleju, który sprzedajmy na marżach ujemnych, będziemy uzyskiwać zdecydowanie większą ilość paliw. W związku z tym będzie ona odporna na czynniki makroekonomiczne i będziemy mogli ją jeszcze bardziej rozwijać – dodał.

Daniel Obajtek podkreślił, że rafineria w Możejkach nie będzie służyć tylko gospodarce litewskiej. – Ona będzie służyć również Estonii i Ukrainie. Inwestycja w Możejkach poprawi wydajność rafinerii i przedłuży jej żywotność – powiedział.

Bezpieczeństwo energetyczne regionu

W Możejkach zjawił się również minister aktywów państwowych Jacek Sasin. – Polska jako kraj, który ma największy potencjał, jest największym państwem w tej części Europy, musi myśleć o bezpieczeństwie energetycznym zarówno swoim, jak i swoich sąsiadów. Mimo wszelkich przeciwności politycznych doszło do transakcji w Możejkach, rafineria weszła do Grupy Orlen i jest dzisiaj ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Litwy, Polski i wszystkich ościennych krajów – powiedział.

Zdaniem ministra, Polska i Litwa mierzą się z działaniami destabilizacyjnymi. – Mamy do czynienia z wojną hybrydową prowadzoną pod różnymi postaciami w ostatnim czasie. Objawia się to m.in. szturmem na polskie granice przez uchodźców, który nie jest spontaniczny a wyreżyserowany. Ma on zdestabilizować nasze kraje i bezpieczeństwo. Na szczęście w tym obszarze energetyki jesteśmy odporni na wszelkie działania hybrydowe, które mogłyby być podejmowane wobec naszych krajów. Dzięki decyzji z 2006 roku o zakupie Rafinerii Możejki możemy mówić o stabilnej energetyce w regionie. Strach pomyśleć, co by było gdyby rafineria znalazła się wtedy w rękach Rosjan – zaznaczył.

Zdaniem Sasina, transformacja energetyczna wymaga również działań modernizacyjnych. – Dzisiaj chcemy powiedzieć o wielkiej inwestycji, która wkrótce rozpocznie się w Możejkach. Będzie to największa inwestycja w dziejach Litwy i dzięki niej będziemy jeszcze lepiej przygotowani na wyzwania, które są przed nami – powiedział.

Rozmowy o offshore

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda poinformował, że w dniach 19-20 października Prezydent RP Andrzej Duda odwiedzi Litwę by kontynuować rozmowy o morskich farmach wiatrowych i nie tylko.

Minister energetyki Litwy Dainius Kreivys zdradził dziennikarzom, że jego kraj jest otwarty na udział różnych firm w przetargach na dostęp do kontraktu różnicowego mającego wspierać morskie farmy wiatrowe. Przedstawiciele litewskiej spółki Ignitis mają na początku listopada odwiedzić Warszawę, by rozmawiać o możliwości współpracy z Orlenem. – Zmierzamy ku rozstrzygnięciu pierwszego przetargu w tym roku, a następny odbędzie się w przyszłym – powiedział minister. Prawo określające warunki przetargu jest przedmiotem prac parlamentu Litwy. – Rozmawialiśmy z Polakami o możliwości udziału w drugim przetargu razem z Ignitisem – dodał.

Opracowali Wojciech Jakóbik i Jędrzej Stachura

AKTUALIZACJA: 8 października 2021 roku, godz. 13.15 – słowa ministra energetyki Litwy