PKN Orlen rozbuduje Rafinerię Możejki by zwiększyć efektywność przerobu ropy

Infrastruktura wokół Rafinerii Możejki. Grafika: PKN Orlen

Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa instalacji pogłębionego przerobu ropy w Rafinerii Możejki na Litwie należącej do PKN Orlen. Na mocy porozumienia tego koncernu z jego spółką-córką Orlen Lietuva dojdzie do inwestycji wartej 641 mln euro. Będzie to największa inwestycja Orlenu na Litwie.

– Budowa instalacji pogłębionego przerobu ropy w rafinerii w Możejkach umożliwi zwiększenie uzysku produktów wysokomarżowych o 12 proc. z obecnych niecałych 72 proc. do ponad 84 proc. Dzięki inwestycji ograniczony zostanie przerób ropy naftowej, ale nie zmniejszy się poziom produkcji paliw oraz możliwy będzie dalszy rozwój firmy w kierunku nowych produktów i wydłużania łańcucha wartości. To z kolei ograniczy wrażliwość spółki na zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym – podaje Orlen.

Orlen podaje, że dzięki realizacji projektu pogłębionego przerobu ropy wyeliminowana zostanie produkcja wysokosiarkowych ciężkich olejów opałowych, co w kontekście zaostrzających się regulacji środowiskowych w zakresie ciężkich paliw poprawi konkurencyjność rafinerii. Wcześniej PKN Orlen kupił licencję i wykonany został projekt bazowy dla tej inwestycji. W lipcu 2021 roku Orlen Lietuva, spółka z Grupy Orlen podpisała z ministerstwem energetyki Litwy list intencyjny w sprawie inwestycji pogłębionego przerobu ropy. Ściślejsza współpraca koncernu z Litwą to wynik m.in. wcześniejszego spotkania Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen z premier Litwy Ingridą Šimonytė.

PKN Orlen/Wojciech Jakóbik