BP naśladuje promocję Orlenu i chce go przebić darmowym hotdogiem

Niedługo po tym jak PKN Orlen ogłosił wakacyjną obniżkę cen dla klientów z kartą VITAY w jego ślad idzie konkurencja z BP. Jednakże ta brytyjska firma zamierza przebić ofertę konkurenta z Polski między innymi z użyciem darmowych hotdogów.

Czy hotdogi przekonają klientów do dalszego tankowania pomimo kryzysu? Fot. Freepik.

Orlen zaoferował trzy tankowania miesięcznie w lipcu i sierpniu o 30 groszy na litrze taniej dla posiadaczy karty VITAY oraz 40 groszy dla tych, którzy mają oprócz tego Kartę Dużej Rodziny. BP rywalizujące z Orlenem o klientów nie pozostaje dłużne i ogłasza podobną promocję od pierwszego lipca.

– Pod hasłem Tańsze wakacje z bp nasi Klienci mają do wyboru szereg korzyści: rabaty na paliwa (od 10 gr do nawet 30gr), vouchery do kawiarni WBC i do myjni oraz atrakcyjne promocje w sklepie – czytamy w komunikacie BP.

BP sumuje promocje i przedstawia poszczególne z nich:

Duży rabat na dowolne paliwo dla wszystkich Klientów (paliwa regularne, premium i LPG)

30 gr/l dla Klientów z zarejestrowaną kartą PAYBACK

10 gr/l dla Klientów z niezarejestrowaną kartą PAYBACK i Klientów tankujących LPG

Bon rabatowy 3 zł na zakupy w Wild Bean Cafe i myjni przy zatankowaniu minimum 25 litrów

Hot dog kolektor, czyli szósty dowolny hot dog gratis.

Rywalizacja koncernów o klienta może być jeszcze bardziej zażarta wobec zjawiska destrukcji popytu opisywanego w BiznesAlert.pl. Kryzys energetyczny i atak Rosji na Ukrainę sprawiają, że ceny przebijające już 7 zł za litr zwykłej benzyny mogą doprowadzić do trwałego zmniejszenia zużycia paliwa, a co za tym idzie podkopania fundamentów ekonomicznych firm sprzedających je na stacjach.

BP/Wojciech Jakóbik