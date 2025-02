Orlen startuje z budową pierwszych wiatraków na Bałtyku. Montuje już stelaże pod fundamenty

Grupa Orlen i Northland Power rozpoczęły budowę pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Na miejscu trwa montaż monopali, czyli stumetrowych konstrukcji, na których zainstalowane będą turbiny wiatrowe o mocy 15 MW. Farma Baltic Power o łącznej mocy 1,2 GW rozpocznie produkcję w 2026 roku.

Po miesiącach przygotowań, 11 statków ruszyło na morze by rozpocząć budowę fundamentów pierwszej farmy wiatrowej na polskich wodach Bałtyku. W ramach prowadzonych prac zainstalowano już 2 z 78 monopali, czyli stumetrowych konstrukcji, na których zainstalowane będą turbiny wiatrowe o mocy 15 MW. Monopal to swego rodzaju stelaż pod fundament, podtrzymujący wszystkie obciążenia (ciężar, wiatr itp.) konstrukcji nadziemnej, stosowanej do instalacji morskich turbin wiatrowych.

– Nasza nowa strategia to konkrety i działania. Widać to na przykładzie pierwszej polskiej farmy wiatrowej na morzu. Po kilku miesiącach bardzo intensywnych prac z satysfakcją ogłaszamy, że pierwsze fundamenty farmy Baltic Power zostały zainstalowane. Rok 2025 będzie przełomowy dla tego projektu. Setki naszych pracowników będzie prowadziło największe w historii prace instalacyjne na morzu, by już w 2026 roku po raz pierwszy energia z Bałtyku popłynęła do odbiorców. To czyste, stabilne i bezpieczne źródło energii, która będzie napędzała polską gospodarkę. To polskie firmy, które będą rozwijały się razem z naszym projektem. To energia jutra, która zaczęła się dziś – mówi Ireneusz Fąfara, prezes Grupy Orlen.

Potencjał lokalnych dostawców

Koncern podkreśla, że chce maksymalnie wykorzystać lokalnych dostawców w całym 30-letnim cyklu życia farmy wiatrowej. Elementy takie jak gondole turbin, kable, konstrukcje stalowe morskich stacji odbiorczych czy elementy fundamentów powstają między innymi w fabrykach w Szczecinie, Bydgoszczy, Trójmieście, Żarach i Niemodlinie.

– Instalacja pierwszych fundamentów farmy wiatrowej Baltic Power to ważny moment w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Jesteśmy dumni z naszej współpracy z Grupą Orlen przy tym pionierskim projekcie. Jako partnerzy przy budowie pierwszej polskiej farmy wiatrowej na morzu, cieszymy się, że możemy wnieść do tego projektu nasze globalne doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć. To osiągnięcie nie tylko potwierdza nasz wspólny postęp, ale także wzmacnia naszą determinację. Bezpieczeństwo pozostaje naszym najwyższym priorytetem na każdym etapie, co pozwala nam utrzymywać najwyższe standardy we wszystkich aspektach projektu. Dzisiejszy kamień milowy jest świadectwem silnego partnerstwa pomiędzy Northland a Grupą Orlen i dodatkowo umacnia nasze wspólne zaangażowanie w przyszłość energetyczną Polski – mówi Christine Healy, prezes Northland Power.

Co, gdzie i kiedy?

Projekt Baltic Power jest realizowany ok. 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości Choczewa i Łeby. Morski plac budowy ma obszar ok. 130 km2 – porównywalny do powierzchni Gdyni. Na jego obszarze zainstalowanych będzie 78 monopali. To konstrukcje stalowe o długości do 100 m, masie do 1700 ton i średnicy ponad 9 m. Monopale są osadzane przez pływający dźwig instalacyjny, który wbija je w dno morza na głębokości ok. 40 metrów.

Oprócz dźwigu na morskim placu budowy pracuje równocześnie kilkanaście innych statków: jednostki wspierające, holowniki, statki do transportu personelu i sprzętu, jednostki do monitoringu środowiskowego oraz jednostki dozorowe. Całość prac oraz ruchu morskiego wokół budowanej farmy przez całą dobę nadzoruje Morskie Centrum Koordynacyjne Baltic Power – podaje Orlen.

W dalszej kolejności na morskim placu budowy zainstalowane zostaną elementy przejściowe łączące fundamenty z turbinami, następnie same turbiny, morskie stacje elektroenergetyczne i kable łączące je z turbinami oraz kable eksportujące wyprodukowaną energię na ląd.

Farma wiatrowa Baltic Power ma być gotowa w 2026 roku. Według zapowiedzi Orlenu, będzie wytwarzać ok. 4 tys. GWh energii elektrycznej rocznie. To, zdaniem firmy, pozwoli ograniczyć emisje CO2 o około 2,8 miliona ton rocznie.

Orlen / Jędrzej Stachura