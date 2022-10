Orlen będzie produkować w Czechach nowy rodzaj węglowodoru Alert

PKN Orlen rozpoczyna produkcję płynnego węglowodoru DCPD w swojej nowej instalacji w Czechach. Produkt jest używany do wytwarzania materiałów polimerowych służących do produkcji m.in części turbin wiatrowych. Trendy rynkowe pozwalają oszacować wyraźny wzrost popytu na DCPD w najbliższych latach – jak twierdzi spółka. Orlen jest jednym z największych producentów DCPD w Europie.

fot. BiznesAlert.pl

Orlen uruchamia produkcję DCPD w swoim zakładzie w Czechach

PKN Orlen uruchomił instalację do produkcji dicyklopentadienu (DCPD) w zakładzie w Litvinowie, który należy do czeskiej filii koncernu, Orlen Unipetrol. Dzięki temu koncern będzie produkował rocznie do 26 tysięcy ton DCPD, co uplasuje go w gronie czterech największych wytwórców tego produktu w Europie. Koszt budowy instalacji wyniósł około 166 mln zł. DCPD znajduje rynek zbytu w Ameryce, gdzie do 2030 roku popyt na produkt ma wzrosnąć o 40 procent. Z kolei na rynku azjatyckim popyt ma wzrosnąć aż o 60 procent w tej samej perspektywie czasowej. Ponadto warto dodać, że europejska podaż DCPD jest stosunkowo mała.

– Kładziemy mocny nacisk na strategiczne dla rozwoju Grupy Orlen inwestycje, w tym zaawansowaną petrochemię. Uruchomiliśmy w Czechach instalację, która jest naszą odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku. Jako jeden z największych producentów DCPD w Europie Grupa Orlen wzmacnia swoją pozycję, wydłużając łańcuch wartości i wzmacniając biznes całej grupy – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w oficjalnym komunikacie prasowym.

DCPD to węglowodór o szerokim zastosowaniu w produkcji polimerów

DCPD to płynny węglowodór powstający podczas rafinacji i krakingu ropy naftowej oraz oleju. Orlen Unipetrol będzie produkował DCPD w jakości od 80 do 94 procent. Wytworzony produkt zostanie wykorzystany do dalszej produkcji materiałów polimerowych, żywic oraz materiałów chemicznych stosowanych m.in. w produkcji śmigieł turbin wiatrowych, asfaltów kolorowych, klejów, barwników i pigmentów czy specjalnych soczewek. DCPD znajduje także zastosowanie m.in. w przemyśle motoryzacyjnym (szkielety aut), budowlanym (produkty sanitarne do kuchni i łazienek), elektrotechnicznym (kable światłowodowe), a także w branży farmaceutycznej i medycznej – informuje koncern w oficjalnym komunikacie.

DCPD będzie wytwarzany w Litvinovie w oparciu o technologię, której autorami są naukowcy z Orlen Unipetrol i Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego w Pradze.

– Współpraca Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego i Orlen Unipetrol ma długą tradycję. Jej początki sięgają lat 90. dwudziestego wieku. Nasze wspólne badania i współpraca skupiają się na rozwoju technologii związanych z przerobem ropy naftowej oraz segmentem petrochemicznym. Dlatego opracowana przez naszych ekspertów technologia wyodrębniania DCPD jest doskonałym przykładem kooperacji nauki i biznesu – powiedział rektor Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego w Pradze Pavel Matějka.

PKN Orlen/Szymon Borowski