Orlen liczy na finał fuzji z Lotosem w wakacje Alert

Daniel Obajtek. Fot. Gabriela Cydejko

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział, że finalizacja procesu fuzji jego firmy z Grupą Lotos powinna nastąpić w czerwcu-lipcu 2022 roku.

– To decyzja czysto korporacyjna. To parytet wymiany do ustalenia czysto technicznie. To nie jest proces do zatrzymania przez jakiekolwiek reperkusje i wahania na świecie – powiedział prezes PKN Orlen portalowi BiznesAlert.pl.

W odpowiedzi na oczekiwania Komisji Europejskiej Orlen zaproponował między innymi przejęcie 30 procent udziałów nowej spółki joint-venture mającej zarządzać Rafinerią Gdańską w ręce Saudi Aramco i wymianę stacji paliw z węgierską spółką MOL.

Wojciech Jakóbik