Orlen od lat sponsoruje sport. Co dostaje w zamian? Alert

Robert Kubica na impact'22. Fot. Michał Perzyński

PKN Orlen od lat sponsoruje sport. Podczas konferencji impact’22 przedstawiciele koncernu i świata sportu mówili o tym, co spółka daje sportowcom i co dostaje w zamian.

Co Orlen ma ze sponsorowania sportu?

– Sport jest dobrą platformą dla marketingu. Rośnie liczba kibiców, kibicuje coraz więcej kobiet. Formuła 1 jest sportem globalnym. W tym sezonie bilety na wszystkie wyścigi zostały wyprzedane. F1 coraz bardziej skupia się obecnie na kwestiach środowiskowych, i coraz głośniej informuje o stosowaniu zrównoważonych paliw i cięciu emisji CO2. W Formule 1 chodzi też o to, by wykorzystywać paliwa jak najefektywniej – powiedział Frederic Vasseur, szef zespołu Alfa Romeo F1 Team Orlen w Formule 1.

Adam Burak, członek zarządu PKN Orlen ds. komunikacji i marketingu zgodził się, że sport to najlepsza platforma dla marketingu: – Nie mam co do tego wątpliwości. Stąd duży wzrost wydatków Orlenu w tym obszarze i widzimy, że to się zwraca. Marketing ma zwiększać przychody ze sprzedaży detalicznej. Dzisiaj sprzedaż detaliczna to 10 procent naszych przychodów. Na poziomie biznesowym inwestycje w sport otwierają nam bardzo wiele drzwi na świecie – mówił.

– Naszym partnerom zapewniamy narzędzia, by reklamować produkty i usługi na cały świat. Orlen sprzedaje swoje produkty do stu krajów na świecie, a dzięki inwestycjom w Formułę 1 zyskuje obszar, by promować swoją ofertę biznesową – mówił Alessandro Alunni Bravi, dyrektor zarządzający Sauber Group, która prowadzi działalność zespołu Alfa Romeo F1 Team Orlen w Formule 1.

Następnie kierowca rajdowy Robert Kubica, którego głównym sponsorem jest PKN Orlen, opowiedział w wywiadzie o najważniejszych wzlotach i upadkach w swojej karierze sportowej.

Podczas dyskusji panelowej, Agata Pniewska, dyrektor biura marketingu sportowego, sponsoringu i eventów w PKN Orlen podkreśliła, że według niej sponsorowanie sportowców to dobry ruch ze strony płockiego koncernu: – Idziemy dobrą drogą, bo nasz biznes rośnie, a firma się rozwija, co wymaga wsparcia marketingowego. Inwestycje w sport w ciągu ostatnich czterech lat wzrosły o 120 procent. Jesteśmy obecni w dyscyplinach, które Polacy kochają, jesteśmy największym sponsorem sportu w Polsce – powiedziała.

Michał Perzyński