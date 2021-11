Orlen otwiera instalację do produkcji glikolu w Trzebini. Będzie tu powstawał również wodór Alert

Fot. BiznesAlert.pl

W Trzebini odbyła się konferencja prasowa poświęcona otwarciu instalacji do produkcji ekologicznego glikolu. W jej trakcie głos zabrali prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki i wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Inwestycja PKN Orlen w Trzebini

– Orlen w pierwszej kolejności diagnozuj rynek. W drugiej kolejności badamy firmę, w jaki sposób możemy inwestować, uwzględniając pęd i nowe technologie, po to, aby nasza grupa mogła się rozwijać. Tak było też w przypadku w inwestycji glikolu. Inwestycja została wykonana tutaj, ponieważ zamyka ona cały łańcuch innych produktów tu wytwarzanych. To pierwsza instalacja w Polsce, druga w Europie pod względem wielkości – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

– Glikol jest potrzebny w rolnictwie, w farmacji, w środkach bakteriobójczych, w lotnictwie i produkcji paneli fotowoltaicznych. Ta instalacja zapewnia 70 procent zapotrzebowania w Polsce. Glikol tu produkowany jest tworzony w bezpieczny sposób dla środowiska. Ta instalacja powstała w ciągu bardzo trudnych dwóch lat. Mimo ograniczeń m.in. pandemicznych ta inwestycja została wykonana w sposób błyskawiczny. Nie tylko zabezpiecza ona produkcję glikolu; będzie tu produkowany również wodór. W 75 procentach jest potrzebny do produkcji glikolu, jednak w 25 procentach może być podczyszczany i wykorzystywany w branży motoryzacyjnej. Już współpracujemy z samorządami w sprawie stworzenia rynku zbytu – mówił Obajtek.

– Kolejna jest inwestycja warta ponad 120 mln złotych, w której będziemy przerabiać zużyte oleje w estry drugiej generacji. Inwestujemy tu również w biogazownie. Jesteśmy właścicielem trzech biogazowni, budujemy kolejną. Zainwestowaliśmy w Orlen Południe około 800 mln złotych. Wcześniej ta rafineria i Jedlicze były przygotowywane do wygaszenia. Te aktywa miały zostać zamknięte. Nie sztuką jest zamykać, sztuką jest inwestować. Zmierzch paliw kopalnych jest na horyzoncie, a dzięki inwestycjom w nowe instalacje biopaliw, Orlen Południe będzie mógł funkcjonować następne kilkadziesiąt lat – mówił prezes PKN Orlen.

⚡️Rusza konferencja @PKN_ORLEN poświęcona otwarciu pierwszej w Polsce i największej w Europie instalacji do produkcji ekologicznego glikolu w biorafinerii Trzebinia. Na miejscu @wjakobik i @MJMarszalkowski pic.twitter.com/GPZAi8jVnA — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) November 4, 2021

– Gdyby Orlen był slaby inwestycyjnie, to te wszystkie rynki, które dziś obsługuje, byłyby zarządzane przez zagraniczne koncerny. I to jest wartość silnego koncernu – powiedział wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

– Orlen stał się polskim liderem gospodarczym. Polska Strategia Wodorowa została przyjęta przez Radę Ministrów. To strategia, która ma na celu budowę nowego sektora gospodarki. W połowie października doszło do podpisania porozumienia sektorowego dotyczącego rozwoju wodoru. Orlen jest ważnym sygnatariuszem tego porozumienia. Jest to firma-kotwica, która w kontekście wodoru będzie popychać transformację energetyczną w oparciu m.in. o wodór – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska na konferencji prasowej.

Mariusz Marszałkowski/Michał Perzyński