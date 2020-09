Orlen i PGNiG chcą razem przestawić Elektrownię Ostrołęka na gaz Alert

Elektrownia Ostrołęka. Fot. Energa

PKN Orlen i PGNiG podpisały list intencyjny o potencjalnej współpracy przy budowie bloku parowo-gazowego w Elektrowni Ostrołęka oraz budowy biogazowni.

– Zgodnie z podpisanym listem, w ramach analizy, strony ustalą najważniejsze zasady potencjalnej współpracy, w tym dotyczące jej warunków prawnych, technicznych i finansowych. Strony zakładają, że w przypadku pozytywnego wyniku analiz, wiążące projekty umów dotyczących współpracy zostaną opracowane do 30 października 2020 roku – czytamy w komunikacie. – Zawarty w liście intencyjnym zakres wspólnych projektów obejmuje budowę elektrowni gazowej w Ostrołęce o mocy ok. 750 MW do końca 2024 roku. Zaangażowanie PGNiG i PKN Orlen w tę inwestycję miałoby charakter wspólnego przedsięwzięcia (joint venture). Projekt rozwoju biogazowni obejmuje prowadzenie analiz i prac rozwojowych, w tym akwizycje i rozbudowę testowych biogazowni oraz uruchomienie pilotażowej produkcji. Budowa bazy technologicznej, naukowej, prawnej i ekonomicznej ma pozwolić na stworzenie do końca 2025 roku ogólnopolskiej sieci biogazowni.

PKN Orlen/Wojciech Jakóbik