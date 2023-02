Orlen chce obniżyć ceny gazu przedsiębiorcom o połowę Alert

PKN Orlen obniży ceny gazu przedsiębiorcom o ponad 50 procent od połowy marca.

– Obniżamy cenę gazu z 650 do 353 zł za megawatogodzinę. To ponad 50-procentowa obniżka cen gazu od 15 marca. Będziemy publikować ceny z miesięcznym wyprzedzeniem. To cena do końca kwietnia – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, w odniesieniu do cennika dla przedsiębiorców.

– Chcemy iść za rynkiem. Nie dało się tego zrobić od razu przez warunki wojenne. Ceny były po 900 zł a my kupowaliśmy gaz za 1500 zł. W momencie napięcia cała Europa kupowała gaz. Również my to robiliśmy w cenie 1500 zl za megawatogodzinę i musimy to przełożyć na klienta – powiedział Obajtek.

Ujawnił, że sposobem na obniżkę jest przesunięcie sprzedaży droższego gazu i udostępnienie tańszego. Według Obajtka nie było to możliwe wcześniej, a teraz z końcem sezonu grzewczego już się da. – To spowoduje rozwodnienie tej ceny – podsumował. – Chodzi o stymulację gospodarki. Patrzymy na biznes długoterminowo. Jeżeli te firmy przestałyby istnieć, to my też nie będziemy zarabiać – dodał.

Orlen przejął PGNiG jesienią 2022 roku a wraz z nim umowy gazowe.

Wojciech Jakóbik