Dzięki nowemu projektowi Orlen zmniejszy pobór wody z Wisły o jedną czwartą Alert

PKN Orlen zrealizuje do 2025 roku nowatorski w skali kraju projekt „Blue Bridge”, który umożliwi ograniczenie o ok. 25 procent poboru wody z Wisły, pozyskiwanej do procesów technologicznych w zakładzie produkcyjnym w Płocku, podała spółka.

PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Wspólnie z partnerem w tym projekcie, Wodociągami Płockimi, PKN Orlen podpisał list intencyjny z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, który zakłada powstanie instalacji uzdatniania ścieków z miejskiej oczyszczalni i ponowne ich wykorzystanie przez koncern. Inwestycja, która wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego, zostanie oddana do użytku w 2025 roku, podano.

– Wykorzystujemy wszystkie szanse płynące z europejskich regulacji w zakresie ochrony środowiska. Zgodnie ze strategią, skutecznie wdrażamy założenia gospodarki obiegu zamkniętego, realizując inwestycje, które wzmacniają naszą konkurencyjność z dbałością o środowisko naturalne. Innowacyjny projekt 'Blue Bridge’, który będziemy rozwijać wspólnie z partnerami, umożliwi, poprzez ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków w naszych procesach technologicznych, ochronę zasobów wodnych, istotnie wpływając także na ich jakość – powiedział członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych Józef Węgrecki.

Projekt „Blue Bridge” zakłada doczyszczenie ścieków pochodzących z oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie do jakości odpowiadającej parametrom wody i ponowne jej wykorzystanie w zakładzie produkcyjnym PKN Orlen w Płocku, oddalonym o ok. 5 km od zrzutu ścieków. Umożliwi to koncernowi zredukowanie o ok. 25% poboru wody wiślanej, wykorzystywanej w procesach technologicznych.

Obecnie trwają prace nad koncepcją programowo-przestrzenną projektu, w ramach której wykonywane są m.in. badania na stacji pilotażowej. Wyniki wraz z ich analizą będą podstawą do zaprojektowania instalacji uzdatniania oczyszczonych ścieków. Jednocześnie proces uzdatnienia ma zapewnić bezpieczne przetransportowanie odzyskanej wody do ujęcia koncernu. Zrealizowanie projektu „Blue Bridge” przyczyni się również do poprawy bioróżnorodności i atrakcyjności terenów nad Wisłą oraz obniżenia śladu wodnego i środowiskowego w Płocku, podsumowano.

PKN Orlen/Michał Perzyński