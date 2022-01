Orlen przedstawia wyniki finansowe za 2021 rok (NA ŻYWO) Energetyka

Konferencja PKN Orlen poświęcona wynikom finansowym za 2021 rok. Fot. BiznesAlert.pl

Witamy w relacji na żywo z konferencji prasowej PKN Orlen poświęconej wynikom finansowym grupy za 2021 rok. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

Wyniki PKN Orlen w 2021 roku

13.03

Konferencja wynikowa PKN Orlen dobiegła końca. Dziękujemy za śledzenie naszej relacji i zapraszamy na następne!

13.01

– Ci, którzy będą czekać na to, co się wydarzy mogą być zaskoczeni, bo tempo jest ogromne. Tylko duży koncern będzie miał szanse. Transformacja energetyczna stwarza takie wyzwania, że pojedyncze spółki nie udźwigną ciężaru finansowego. My chcemy być prekursorem, ale robimy to rozważnie. Duże koncerny mają zintegrowane segmenty. Wniosek o PGNiG jest złożony, czekamy na decyzję administracji. Ale to nie tylko decyzja, to też ciężar połączenia, który będzie nas czekał, po zgodach czy to KE w przypadku Lotosu czy to UOKiK w przypadku PGNiG – powiedział Jan Szewczak w odpowiedzi na pytanie BiznesAlert.pl.

12.58

– Złożyliśmy wnioski o przyznanie nowych lokalizacji offshore na Bałtyku. Otwarcie samej procedury koncesyjnej jest bardzo dobra decyzja do akcjonariuszy. Będziemy starali się o jak najwięcej z 11 koncesji. Efekt skali, poza efektem ekonomicznym, jest ważnym również w kontekście local content. Według założeń strategii PEP 2040 na polskich wodach ma powstać od 9 do 11 GW. Grupa Orlen ma zamiar stać się liderem tej transformacji. Planujemy wydać 47 mld złotych w tym na projekty offshorowe – powiedział Armen Konrad Artwich w odpowiedzi na pytanie BiznesAlert.pl.

12.55

– PKN jako istotny producent wodoru w celach procesowych, ale także jako konsument wodoru przemysłowego, jest zainteresowany obniżeniem emisyjności procesów produkcyjnych. Widzimy także ważną rolę wodoru w rynku motoryzacyjnym. Prowadzimy zaawansowane prace nad wdrażaniem technologii wodorowych. Oba komponenty będzie spinać strategia wodorowa, którą wkrótce ogłosimy – mówił Armen Artwich.

12.50

– Orlen jest wiarygodny. Nawet w trudnych momentach wypłaciliśmy dywidendę. Ponadto, wszystko dokładnie opisaliśmy już w strategii spółki do 2030 roku. W marcu będziemy ogłaszać sprawozdanie roczne, wtedy pojawi się rekomendacja dotyczącą dywidendy – powiedział Jan Szewczak.

12.46

Podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom finansowym PKN Orlen w 2021 roku, członek zarządu ds. finansowych Jan Szewczak powiedział, że spółka zyskała 3,5 mld złotych na uprawnieniach do emisji CO2 w ramach systemu EU ETS. Całą wypowiedź można znaleźć tutaj.

12.36

– Orlen posiada obecnie 508 punktów alternatywnego ładowania. To więcej o 296 punktów niż w 2020 roku. 462 punktów ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 44 stacje CNG. Orlen posiada 2881 stacji paliw, tj. o 26 więcej niż w 2020 roku – powiedział Jan Szewczak.

12.31

– 60 procent energii wytworzonej w 2021 roku w Grupie Orlen pochodzi z źródeł odnawialnych i gazowych – powiedział Artwich.

12.27

– EBITDA Lifo sektora rafineryjnego wzrosła rok do roku o 2010 procent. Stało się to w efekcie dodatniego wpływu makro, wyższych wolumenów sprzedaży, wyższych marż handlowych oraz wykorzystania historycznych warstw zapasów przy ujemnym wpływie NRV. W czwartym kwartale w rafineriach przerobiono 8,6 mln ton, tj. 1,2 mln ton więcej niż w 4 kwartale 2020 roku. Petrochemia wypracowała rekordowy wynik, osiągając wzrost o 76 procent – powiedział Armen Artwich, członek zarządu PKN Orlen ds. korporacyjnych.

12.16

– Zrealizowaliśmy szereg inwestycji w 2021 roku, zarówno w rafineriach i sektorze petrochemicznym w Polsce, ale także zaplanowaliśmy kolejne inwestycje w Możejkach. Planujemy nabywać kolejne koncesje na budowę morskich farm wiatrowych – mówił Szewczak.

– Aneksowaliśmy umowy na dostawy ropy z Saudi Aramaco, a także rosyjskimi spółkami Rosnieft i Tatnieft i amerykańskim Exxon Mobil – dodał.

12.15

– Saudi Aramco ma najnowocześniejszą technologię produkcji petrochemicznej i rafineryjnej. Zależało nam na takim partnerze – powiedział Jan Szewczak, członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych.

– Wniosek o przejecie PGNiG jest nadal w UOKiK. Czekamy na decyzje – dodał.

❗️J. Szewczak, @PKN_ORLEN: Zrealizowaliśmy szereg inwestycji w 2021 roku, zarówno w rafineriach i sektorze petrochemicznym w Polsce, zaplanowaliśmy kolejne inwestycje w Możejkach. Planujemy nabywać kolejne koncesje na budowę morskich farm wiatrowych | #ORLEN4Q21 pic.twitter.com/W76VTbrF5S — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) January 27, 2022

12.11

Transmisja online z konferencji dostępna jest tutaj.

12.09

Wyniki PKN Orlen w formie prezentacji dostępne są tutaj.

12.06

Spółka podaje też dane dotyczące liczby stacji w swojej sieci.

#ORLEN4Q21 w ubiegłym roku umacnialiśmy pozycję największej i najnowocześniejszej sieci stacji paliw w Europie Środkowej. Zgodnie z założeniami strategii #ORLEN2030 konsekwentnie zwiększamy dostępność paliw alternatywnych oraz rozwijamy ofertę pozapaliwową pic.twitter.com/pGvdI9OXpd — ORLEN (@PKN_ORLEN) January 27, 2022

11.52

Orlen podaje na twitterze szczegóły dotyczące nakładów inwestycyjnych w 2021 roku.

#ORLEN4Q21 ubiegły rok był rekordowy pod względem nakładów inwestycyjnych Grupy ORLEN, w tym przede wszystkim w perspektywicznych segmentach petrochemicznym i energetycznym. Tegoroczny poziom planowanych inwestycji Koncernu przekroczy 15 mld zł pic.twitter.com/cwsXWFkVjZ — ORLEN (@PKN_ORLEN) January 27, 2022

11.50

Konferencja prasowa ma rozpocząć się o godz. 12.00. Szczegółowe dane finansowe zostały opublikowane przez płocki koncern, można je znaleźć tutaj.

Opracowali Michał Perzyński i Mariusz Marszałkowski