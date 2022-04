Orlen przedstawia wyniki za pierwszy kwartał 2022 roku (NA ŻYWO) Energetyka

Wyniki PKN Orlen w I kwartale 2021 roku

12.50

– Wojna w Ukrainie utwierdziła nas w przekonaniu, że nasza strategia jest słuszna. Zamierzamy utrzymać wsparcie dla OZE, będziemy chcieli uczestniczyć w litewskiej aukcji OZE, chodzi potencjalnie o 700 MW. Wspólnie z PGNiG będziemy inwestować w rozwój biogazowni – mówi Armen Artwich.

12.39

Członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych Janusz Szewczak przedstawia wyniki koncernu w obszarze przepływów pieniężnych, zadłużenia i nakładów inwestycyjnych w pierwszym kwartale 2022 roku:

💵Wyniki @PKN_ORLEN w obszarze przepływów finansowych, zadłużeniu i nakładach inwestycyjnych w I kw. 2022 roku: pic.twitter.com/h149ggRSUV — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) April 28, 2022

12.28

Armen Artwich, członek zarządu ds. korporacyjnych Orlenu przedstawia dane EBITDA koncernu w pierwszym kwartale br.

Przedstawiciele @PKN_ORLEN przedstawiają wyniki EBITDA za I kwartał bieżącego roku. pic.twitter.com/g0fRw4SFIq — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) April 28, 2022

12.13

12.11

– Wyniki są bardzo dobre, z czego się cieszymy. Na początku roku mieliśmy sytuację pandemiczną, a od 24 lutego trwa bezlitosna wojna. Wysoka cena gazu i uprawnień do emisji CO2 ogranicza nieco dochodowo nasz biznes. Od wybuchu wojny znacząco zmniejszamy udział rosyjskiej ropy, wynosi on około 30 procent, realizujemy wyłącznie zakupy kontraktowe, co pokazuje, że dobrze przygotowaliśmy się do tej sytuacji – mówi Janusz Szewczak z zarządu Grupy Orlen.

– Dzisiaj przejęcie Lotosu i PGNiG jest w polskiej racji stanu, bo tylko mocny partner może odpowiedzieć na wzrost cen paliw ze wschodu. Obie transakcje chcemy dokończyć w tym roku. Tylko silny gracz może nie być rozgrywany na arenie europejskiej – dodaje.

12.08

12.01

