Orlen ma przejąć magazyny gazu PGNiG, ale nie wiadomo, czy Gaz-System będzie ich operatorem Alert

Magazyn gazu w Kosakowie, Polska. Fot. PGNiG

Trwają spekulacje na temat planu przekazania praw operatora magazynów gazu posiadanych przez spółkę PGNiG oraz ich sprzedaży w ramach środków zaradczych przejęcia go przez PKN Orlen. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zgodził się na połączenie tych podmiotów pod warunkiem przekazania operatorstwa innej firmie.

– Zgodnie z decyzją UOKiK pozostaniemy właścicielem infrastruktury magazynowej gazu ziemnego. Natomiast warunkiem UOKiK jest sprzedaż Gas Storage Poland, czyli spółki z Grupy PGNiG będącej operatorem systemu magazynów gazu ziemnego w Polsce – poinformowała BiznesAlert.pl rzecznik PKN Orlen Joanna Zakrzewska.

Orlen podał w komunikacie, że warunkiem postawionym przez UOKiK jest sprzedaż Gas Storage Poland, czyli spółki z Grupy PGNiG będącej operatorem systemu magazynów gazu ziemnego w Polsce. – Nabywca będzie podlegał zatwierdzeniu przez prezesa UOKiK i będzie musiał spełnić kryteria umożliwiające zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski – czytamy w komunikacie. – Właścicielem magazynów gazu ziemnego jest PGNiG i to się nie zmienia. Spółka Gas Storage Poland jest wyłącznie operatorem infrastruktury. Po połączeniu PKN Orlen z PGNiG to Grupa ORLEN pozostanie właścicielem magazynów. Zmieni się jedynie właściciel spółki Gas Storage Poland, która teraz działa w ramach Grupy PGNiG – tłumaczy Orlen w odpowiedzi na pytania BiznesAlert.pl.

– Magazyny gazu są własnością PGNiG, a po transakcji ich właścicielem będzie połączony koncern. W wyniku wdrożenia środka zaradczego zmieni się jedynie właściciel Gas Storage Poland, która do tej pory funkcjonowała w ramach Grupy PGNiG. Spółka, jako operator magazynów, na podstawie przepisów prawa energetycznego zapewnia obecnie i nadal będzie zapewniała dostęp do pojemności magazynowych wszystkim zainteresowanym podmiotom. Przyjęte w decyzji UOKiK zobowiązania dodatkowo wzmacniają zasady rozdzielenia działalności infrastrukturalnej od tej związanej z obrotem gazem ziemnym. To odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez uczestników badania rynku przeprowadzonego przez UOKiK w związku z koncentracją PKN Orlen i PGNiG – przekonuje Orlen.

Nieoficjalnie można usłyszeć, że jako nowy operator albo właściciel jest brany pod uwagę Gaz-System, operator gazociągów przesyłowych w Polsce, który już posiada szereg magazynów gazu i planuje budowę kolejnych. Idea przekazania magazynów PGNiG pod zarząd Gaz-Systemu nie jest nowa i była rozważana w przeszłości. Nie jest jasne czy ta firma byłaby gotowa przejąć prawa operatora od Gas Storage Poland. Do momentu publikacji tego materiału nie doszło do publikacji oficjalnego komunikatu Gaz-System w tej sprawie.

Gas Storage Poland jest spółką zależną PGNiG zarządzającą magazynami gazu na Pomorzu, w Polsce środkowej i na Podkarpaciu o pojemności sięgającej trzech mld m sześc. Polska posiada rekordowe, procentowe zapasy gazu na skalę europejską. Najmniejsze zapasy są w magazynach z udziałami Astory należącej do Gazpromu w Austrii, Holandii i Niemczech. Rosjanie są posądzani o celowe zmniejszanie podaży gazu w Europie i podsycanie kryzysu energetycznego, a po ataku Rosji na Ukrainę także o przygotowania do wojny w tej formie.

PKN Orlen/Wojciech Jakóbik