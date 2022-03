Orlen przekazał Starlinki od Elona Muska na Ukrainę Alert

Starlinki Orlenu. Fot. PKN Orlen.

Starlinki pozwalające korzystać z Internetu trafiły już z firmy Elona Muska w USA przez Polskę na Ukrainę. To kolejna partia tych urządzeń pozwalających Ukraińcom korzystać z Internetu w dobie ataku Rosji na ich terytorium.

– PKN Orlen przekazał na potrzeby mieszkańców Ukrainy zestawy do łączności z internetem, funkcjonujące w ramach systemu telekomunikacyjnego Starlink. Dostarczony już do miejsca docelowego sprzęt informatyczny zapewnia szybki dostęp do Internetu, a co za tym idzie przepływ informacji i nieprzerwaną łączność. W ten sposób Koncern aktywnie angażuje się we wsparcie nie tylko uchodźców przybywających do Polski, ale też ludności cywilnej w Ukrainie – informuje Orlen w komunikacie.

– Kolejna pomoc od PKN ORLEN dotarła na Ukrainę. Tym razem udało nam się w szybkim tempie przekazać na potrzeby ludności cywilnej w tym kraju dużą partię zestawów w ramach systemu Starlink. W ten sposób zapewniamy im łączność ze światem, ale też najbliższymi. Wspieramy naszych sąsiadów i pozostajemy solidarni z Ukrainą i jej obywatelami – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Orlen przypomina, że Starlink to system telekomunikacyjny oparty na małych satelitach, które firma SpaceX, której właścicielem jest Elon Musk, umieszcza na niskiej orbicie. Celem jest zapewnienie bardzo szybkiego internetu w każdym miejscu na ziemi. Docelowo funkcjonować ma ok. 12 tys. satelitów.

PKN Orlen/Wojciech Jakóbik