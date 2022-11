Czy Orlen będzie miał swoją pierwszą rafinerię w Niemczech? Alert

PKN Orlen posiada osiem rafinerii. Czy będzie miał dziewiątą i zarazem pierwszą w Niemczech? Spółka na razie milczy, chociaż robi to wymownie.

Daniel Obajtek. Fot. Mikołaj Teperek

Orlen a rafineria Schwedt

Od wielu miesięcy trwają spekulacje na temat przejęcia udziałów w rafinerii PCK Schwedt, należącej w większości do rosyjskiego Rosnieftu, po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Niemcy chcą zrezygnować z dostaw ropy rosyjskiej, jednak ze względów właścicielskich i logistycznych – połączenia z ropociągiem Przyjaźń, można to osiągnąć właściwie jedynie przy pomocy strony polskiej. Nieoficjalnie mówi się, że warunkiem strony polskiej jest wyrzucenie rosyjskiego Rosnieftu z akcjonariatu niemieckiej rafinerii. W miejsce Rosjan potencjalnie mógłby wejść PKN Orlen, szczególnie teraz, kiedy jest wzbogacony o aktywa Lotosu i PGNiG, mając również odpowiednie środki finansowe na ewentualną akwizycję.

Płocki koncern nie komentuje oficjalnie rozmów z partnerami, jednak temat nie znika z zainteresowania mediów. Prezes Daniel Obajtek odniósł się do pytania dziennikarzy o przejęcie rafinerii Schwedt w czasie konferencji podsumowującej proces fuzji Orlenu. – Rozmawiamy (o akwizycji – red.) z wieloma partnerami w Europie, również rozmawiamy z partnerami w Niemczech w wielu kierunkach. To też wynika ze współpracy ze stroną saudyjską i ze współpracy z innymi partnerami nie z naszego kontynentu. Budowa koncernu multienergetycznego ma na cel akwizycyjny i inwestycyjne i zawsze to powtarzam. Jesteśmy najsilniejszą spółką w tym regionie. To, co spina się w regionie i jest zgodne z naszą logistyką czy celami strategicznymi jest warte uczestnictwa. Rozmawiamy cały czas z różnymi podmiotami, również spoza Europy – powiedział szef Orlenu w rozmowie z BiznesAlert.pl

– Jesteśmy spółką giełdową i będziemy ogłaszać to tak jak stanowi prawo związane z raportowaniem tego typu informacji – dodał Obajtek w rozmowie z dziennikarzami.

Rafineria PCK Schwedt jest czwartą największą rafinerią w Niemczech. Roczny przerób wynosi około 12 mln ton ropy. Położona jest bezpośrednio przy granicy z Polską i zaopatruje w paliwa duży obszar głównie wschodniej części Niemiec. Rafineria poza systemem Przyjaźń jest połączona ropociągiem do portu w Rostocku, jednak nie jest on w stanie w pełni zaopatrzyć rafinerii w niezbędnej ilości surowca.

PKN Orlen jest obecny w Niemczech posiadając sieć stacji benzynowych Star (rebrandowanych na Orlen).

Mariusz Marszałkowski